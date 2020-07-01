Волонтёры рассказали, как нашли пропавшего 18-летнего новосибирца. Он был в лесу

18-летнего Виктора Ковкова, пропавшего вечером 30 июня в Ордынском районе Новосибирской области, нашли ранним утром 1 июля — он был в лесу.
— Время было в районе четырех утра, мы готовили карты, готовили выезд. Мы знали, что у мальчика на момент пропажи был с собой сотовый телефон. А в нашем отряде есть направление «Лес на связи», когда координаторы помогают людям выйти из леса, общаясь по телефону. Это очень сложное в техническом плане направление, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — И вчера вечером, когда мы получили заявку, специалист этого направления Елизавета, позывной Медь, взяла телефон на контроль на момент появления в сети. И вот около четырех утра телефон появился в сети. Она позвонила, молодой человек взял трубку, пояснил, где он находится, где он идет. Через очень короткий промежуток времени ему навстречу вышли сотрудники полиции, которые занимались поиском там на месте, потому что мы только готовили карты, готовили выезд ближе к утру, мы даже выехать не успели. Сотрудники полиции там его на месте и встретили.
Волонтёр добавила, что с Виктором Ковковым всё в порядке, он жив и здоров. Пока неизвестно, почему он оказался в лесу с отключенным телефоном: пояснения об этом он даст позже.
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