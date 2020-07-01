Волонтёры рассказали, как нашли пропавшего 18-летнего новосибирца. Он был в лесу

Волонтёр добавила, что с Виктором Ковковым всё в порядке, он жив и здоров. Пока неизвестно, почему он оказался в лесу с отключенным телефоном: пояснения об этом он даст позже.

Недавно НГС рассказывал историю исчезнувшей матери-одиночки: молодую блондинку ищут целый год. Её видят в разных районах Новосибирска, но родные не верят в это.

