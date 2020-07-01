Коронавирус не щадит: скончались ещё три новосибирца — двое мужчин и одна женщина

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё три человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.



— Скончались три пациента: двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении.

В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.



За сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили ещё сотне новосибирцев.

Накануне стало известно о смерти Андрея Хальзова, врача-хирурга Дорожной клинической больницы Новосибирска, брата министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Он уже занесён в федеральный «Список памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников, вместе с медсестрой из Искитима Ириной Антюхиной. О её смерти стало известно на днях. Родственники погибшей рассказали, что она работала в коронавирусной бригаде почти с самого начала пандемии в регионе. В больнице женщина страдала от одышки. После её перевели на ИВЛ.

