Коронавирус не щадит: скончались ещё три новосибирца — двое мужчин и одна женщина

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё три человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
— Скончались три пациента: двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении.
В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.
За сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили ещё сотне новосибирцев.
Накануне стало известно о смерти Андрея Хальзова, врача-хирурга Дорожной клинической больницы Новосибирска, брата министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Он уже занесён в федеральный «Список памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников, вместе с медсестрой из Искитима Ириной Антюхиной. О её смерти стало известно на днях. Родственники погибшей рассказали, что она работала в коронавирусной бригаде почти с самого начала пандемии в регионе. В больнице женщина страдала от одышки. После её перевели на ИВЛ.
Таким образом, в федеральном «Списке памяти» сейчас значатся семь новосибирских медиков.
Ранее мы рассказывали истории других медицинских работников, погибших от коронавируса в Новосибирске. 49-летний патологоанатом больницы № 25 Илья Жарков три недели вскрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице № 11. Медсестра Наталья Иволга «сгорела» от вируса за две недели. Ольга Маночкина, которая тоже работала медсестрой, больше двух недель находилась на ИВЛ, но коллегам-врачам не удалось её спасти.
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