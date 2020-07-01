В Новосибирской области выявлено ещё 100 больных коронавирусной инфекцией. Изучаем свежую статистику

За последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 100 жителей Новосибирской области. Свежую статистику сообщил оперштаб региона.



— По данным оперативного штаба, на утро 1 июля в регионе зарегистрировано 6 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+100 за последние сутки), в том числе 368 детей. 3 618 пациентов выздоровели (+122 за сутки), — говорится в сообщении.



В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов. Умерших — трое. Что о них известно — читайте тут.



В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 293.



В больницы районов области госпитализированы 649 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.



Всего в Новосибирской области провели 208 076 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 094 жителя региона, 25 174 человек сняты с наблюдения.

