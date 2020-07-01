В Новосибирской области выявлено ещё 100 больных коронавирусной инфекцией. Изучаем свежую статистику

За последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 100 жителей Новосибирской области. Свежую статистику сообщил оперштаб региона.
— По данным оперативного штаба, на утро 1 июля в регионе зарегистрировано 6 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+100 за последние сутки), в том числе 368 детей. 3 618 пациентов выздоровели (+122 за сутки), — говорится в сообщении.
В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов. Умерших — трое. Что о них известно — читайте тут.
В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 293.
В больницы районов области госпитализированы 649 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 208 076 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 094 жителя региона, 25 174 человек сняты с наблюдения.
Официальная статистика по коронавирусу в Новосибирске постоянно подвергается критике и сомнениям. Многих смущает подозрительная стабильность цифр: 100–110 новых больных и 2–4 смерти каждые сутки. Люди (в том числе родственники умерших) рассказывают о многочисленных катафалках на территории 11-й больницы, на базе которой работает ковидный госпиталь. Журналист НГС Алёна Истомина провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в нашем репортаже.
Накануне стало известно о смерти Андрея Хальзова, хирурга Дорожной клинической больницы Новосибирска, брата министра здравоохранения региона Константина Хальзова. Он вместе с медсестрой из Искитима Ириной Антюхиной уже занесён в федеральный «Список памяти» погибших медицинских работников. О смерти искитимской медсестры стало известно на днях. Родственники погибшей рассказали, что она работала в коронавирусной бригаде почти с самого начала пандемии в регионе. В больнице женщина страдала от одышки. После её перевели на ИВЛ.