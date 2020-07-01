В Новосибирской области пропал 18-летний подросток — волонтёры просят помощи в его поисках

В Ордынском районе Новосибирской области пропал подросток — 30 июня 18-летний Виктор Ковков вышел из дома и пропал. До настоящего момента место его нахождения неизвестно. Сейчас его разыскивают семья, полиция и волонтеры.
Известно, что подросток вышел из дома по адресу посёлок городского типа Ордынское, улица Молодёжная.
— Парень 18 лет, ушёл встречать корову, делал это ежедневно, может нуждаться в медицинской помощи. На место выехали два кинологических расчета «ДоброСпас-Новосибирск». Если поиск не даст результатов, с утра выедут добровольцы отряда, — сообщили в поисковом отряде.
Отряд «ДоброСпас-Новосибирск» просит помощи в распространении информации о пропавшем подростке.
Приметы Виктора: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Парень был одет в куртку защитного цвета, и темное трико.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск»: 8 953 887–17–77, 8 951 387–07–58 или по телефону 112.
В конце июня в Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшей 32-летней Натальи Мяготиной. Она отправилась к друзьям на маршрутке, но не доехала до них.