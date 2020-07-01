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В Новосибирской области пропал 18-летний подросток — волонтёры просят помощи в его поисках

Парень ушёл встречать с прогулки корову, но домой не вернулся

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Подросток может нуждаться в медицинской помощи

Подросток может нуждаться в медицинской помощи

В Ордынском районе Новосибирской области пропал подросток — 30 июня 18-летний Виктор Ковков вышел из дома и пропал. До настоящего момента место его нахождения неизвестно. Сейчас его разыскивают семья, полиция и волонтеры.

Известно, что подросток вышел из дома по адресу посёлок городского типа Ордынское, улица Молодёжная.

— Парень 18 лет, ушёл встречать корову, делал это ежедневно, может нуждаться в медицинской помощи. На место выехали два кинологических расчета «ДоброСпас-Новосибирск». Если поиск не даст результатов, с утра выедут добровольцы отряда, — сообщили в поисковом отряде.

Отряд «ДоброСпас-Новосибирск» просит помощи в распространении информации о пропавшем подростке.

Приметы Виктора: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Парень был одет в куртку защитного цвета, и темное трико.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск»: 8 953 887–17–77, 8 951 387–07–58 или по телефону 112.

В конце июня в Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшей 32-летней Натальи Мяготиной. Она отправилась к друзьям на маршрутке, но не доехала до них.

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Доброспас-Новосибирскпропал подросток
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