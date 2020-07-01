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Акварельное небо: новосибирцев удивил невероятно красочный закат над городом

Горожане поделились этими кадрами с редакцией НГС

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Кажется, будто смотришь на нарисованный акварельными красками пейзаж

Кажется, будто смотришь на нарисованный акварельными красками пейзаж

Во вторник, 30 июня, в Новосибирск на смену облачной погоде пришло по-настоящему летнее палящее солнце. А к вечеру природа решила порадовать жителей города невероятно красивым закатом. Новосибирцы поспешили выложить в социальные сети эти невероятные снимки и прислали фотографии заходящего за горизонт солнца в редакцию НГС. Публикуем эти завораживающие кадры для вас.

Сегодня небо несколько раз меняло оттенок с голубого до золотого и розового

Сегодня небо несколько раз меняло оттенок с голубого до золотого и розового

В какие-то моменты оно приобретало огненный оттенок&nbsp;

В какие-то моменты оно приобретало огненный оттенок 

Новосибирск особенно красив в лучах закатного солнца

Новосибирск особенно красив в лучах закатного солнца

С высоты заходящее солнце выглядело невероятно

С высоты заходящее солнце выглядело невероятно

Где-то небо полностью было покрыто облаками, отчего оно казалось розовым

Где-то небо полностью было покрыто облаками, отчего оно казалось розовым

Перистые облака придали городскому закатному небу особый шарм

Перистые облака придали городскому закатному небу особый шарм

Ближе к закату оно багровело всё сильнее

Ближе к закату оно багровело всё сильнее

Сегодня новосибирцы не уставали восхищаться этими красотами

Сегодня новосибирцы не уставали восхищаться этими красотами

Выглядит завораживающе!

Выглядит завораживающе!

На днях в Новосибирске после дождя появились удивительная двойная радуга и огненный закат. Горожане поспешили поделиться в социальных сетях фотографиями.

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