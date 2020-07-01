Акварельное небо: новосибирцев удивил невероятно красочный закат над городом

Во вторник, 30 июня, в Новосибирск на смену облачной погоде пришло по-настоящему летнее палящее солнце. А к вечеру природа решила порадовать жителей города невероятно красивым закатом. Новосибирцы поспешили выложить в социальные сети эти невероятные снимки и прислали фотографии заходящего за горизонт солнца в редакцию НГС. Публикуем эти завораживающие кадры для вас.

