«Продлится до октября»: новосибирцы встали в огромную пробку на Северном объезде из-за ремонта дороги

Также автолюбители жаловались на нарушителей, которые решали срезать путь, съехав на обочину. По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водители тягачей не выдержали и перекрыли возможность нарушителям в продвижении.

Сегодня новосибирцы уже жаловались на большую пробку на выезде из города. Затор растянулся от железнодорожной станции «Сеятель» почти до «Речкуновки».