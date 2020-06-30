«Продлится до октября»: новосибирцы встали в огромную пробку на Северном объезде из-за ремонта дороги

Вечером 30 июня водители встали в огромную пробку на Северном объезде в области. По словам наших читателей, затор образовался в обе стороны дороги.
— Северный объезд стоит в обе стороны. На «Рыбачьем» начали ремонт моста. От посёлка «Садовый» до этого моста полтора часа простояли. Ремонт продлится до октября — так написано на табличках. Со стороны Омска пробка уходит дальше Колыванской трассы. На авторегистраторе два часа длится видео от «Садового» до поворота на Колыванскую трассу, это расстояние я обычно проходил за 20 минут, — написал в редакцию НГС читатель Александр.
Согласно данным сервиса 2ГИС, на Северном объезде в районе развязки с Краснояровским шоссе, посёлка «Садовый» и СНТ «Посёлка Чистые луга» действительно ведутся дорожные работы — первые сообщения об этом появились около семи часов назад.
Также автолюбители жаловались на нарушителей, которые решали срезать путь, съехав на обочину. По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водители тягачей не выдержали и перекрыли возможность нарушителям в продвижении.
Сегодня новосибирцы уже жаловались на большую пробку на выезде из города. Затор растянулся от железнодорожной станции «Сеятель» почти до «Речкуновки».