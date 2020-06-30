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В Октябрьском районе Новосибирска эвакуаторщик и водитель «Газели» затеяли драку на проезжей части — инцидент попал на видео

На место вызывали полицию. Сейчас проводится проверка

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В какой-то момент соперники вооружились неизвестными продолговатыми предметами, и битва продолжилась уже на них

В какой-то момент соперники вооружились неизвестными продолговатыми предметами, и битва продолжилась уже на них

Вечером 30 июня в Октябрьском районе на пересечении улиц Кирова и Никитина водители «Газели» и эвакуатора затеяли драку прямо на проезжей части. Видео опубликовала группа новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

После короткой словесной перепалки водители вступили в драку. Её причины неизвестны. В какой-то момент мужчины даже выступили на встречную полосу, где другим участникам дорожного движения пришлось их объезжать. Чем закончился конфликт — неизвестно. По информации группы «АСТ-54», в какой-то момент соперники вооружились продолговатыми предметами, и битва продолжилась уже на них. Завершилась потасовка тем, что эвакуаторщик забрал ключи из кабины «Газели».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт происшествия подтвердили:

— В отдел полиции Октябрьского района поступило сообщение о драке двух водителей — машины-эвакуатора и «Газели». В настоящее время по данному факту идет проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

25 июня мужчина подрался с тремя женщинами в Ленинском районе Новосибирска — сначала драка была на глазах у прохожих, потом они переместились в квартиру, куда затем приехала полиция.

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дракадрака на дороге
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