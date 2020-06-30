В Октябрьском районе Новосибирска эвакуаторщик и водитель «Газели» затеяли драку на проезжей части — инцидент попал на видео

Вечером 30 июня в Октябрьском районе на пересечении улиц Кирова и Никитина водители «Газели» и эвакуатора затеяли драку прямо на проезжей части. Видео опубликовала группа новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

После короткой словесной перепалки водители вступили в драку. Её причины неизвестны. В какой-то момент мужчины даже выступили на встречную полосу, где другим участникам дорожного движения пришлось их объезжать. Чем закончился конфликт — неизвестно. По информации группы «АСТ-54», в какой-то момент соперники вооружились продолговатыми предметами, и битва продолжилась уже на них. Завершилась потасовка тем, что эвакуаторщик забрал ключи из кабины «Газели».