Путин открыл мемориал Советскому солдату, на который собирали всей страной

Идея возвести монумент принадлежит ветеранам, воевавшим под Ржевом: открытое письмо с просьбой увековечить память погибших товарищей они направили в комитет Союзного государства и поисковикам Российского военно-исторического общества. Мемориал был построен на народные пожертвования, без привлечения средств федерального бюджета. Отклики и средства приходили со всей России, а также из Белоруссии и Казахстана. В строке, где пишется имя жертвователя, многие указывали имена своих отцов и дедов.

Авторами монумента стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. По их задумке на десятиметровом насыпном кургане появилась 25-метровая бронзовая статуя советского солдата.

