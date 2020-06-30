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На новосибирской трассе столкнулись такси и рейсовый автобус: пострадали четверо

Сейчас на месте ДТП находятся сотрудники полиции

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В аварии пострадали четыре человека&nbsp;

В аварии пострадали четыре человека 

Сегодня, 30 июня, примерно в 18 часов на автодороге в Тогучинском районе Новосибирской области столкнулись такси и рейсовый пассажирский автобус — пострадали пассажиры автобуса.

— По предварительным данным, пострадали четыре человека, которые находились в автобусе, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Сейчас на месте находятся сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

По информации в соцсетях, ДТП произошло примерно в десяти километрах от Тогучина.

Недавно мы писали о массовой аварии на Винаповском мосту с участием пяти автомобилей и одного автобуса. Позже один из участников столкновения выложил запись с видеорегистратора.

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