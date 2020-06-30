Россия отказалась возобновлять рейсы в Турцию с 15 июля

Несмотря на предложение Турции возобновить авиасообщение с Россией 15 июля , российская сторона не торопится открывать границы.

— Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению. Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации, — цитирует ТАСС министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Министр не стал называть конкретные даты возобновления международного авиасообщения, отметив, что говорить о них сейчас преждевременно.

