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Россия отказалась возобновлять рейсы в Турцию с 15 июля

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Не исключено, что Турция для россиян откроется только ближе к осени

Не исключено, что Турция для россиян откроется только ближе к осени

Несмотря на предложение Турции возобновить авиасообщение с Россией 15 июля, российская сторона не торопится открывать границы.

— Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению. Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации, — цитирует ТАСС министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Министр не стал называть конкретные даты возобновления международного авиасообщения, отметив, что говорить о них сейчас преждевременно.

Вместе с тем глава ANEX Group Нешет Кочкар считает, что в ближайшей перспективе ждать восстановления авиасообщения между Турцией и Россией не стоит. По его словам, в самом лучшем случае Россия восстановит международное авиасообщение с 1 августа, в худшем — это произойдет в сентябре–октябре, пишет «Вестник Ассоциации туроператоров России».

В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В начале июня российское правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения сняли также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках. На прошлой неделе Россия открыла границы для иностранных специалистов.

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Турцияпутешествиязакрытые границы
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