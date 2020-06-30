Суд назначил наказание владелице частного детского сада, где на девочку упал аквариум

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу 36-летней владелицы частного детского сада «Смешарики», где прошлой весной на годовалую девочку упал аквариум.

Женщину признали виновной по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Как указано на сайте Октябрьского суда, директору сада дали 1 год 6 месяцев условно и назначили компенсацию материального ущерба в сумме 13 147,68 рубля, а морального вреда — 100 000 рублей.

Как сообщил журналисту НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев, женщина признала вину частично. На заседании во время последнего слова она была в подавленном состоянии, извинилась перед родителями девочки и предлагала денежную компенсацию.