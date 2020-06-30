Суд назначил наказание владелице частного детского сада, где на девочку упал аквариум

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу 36-летней владелицы частного детского сада «Смешарики», где прошлой весной на годовалую девочку упал аквариум.
Женщину признали виновной по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как указано на сайте Октябрьского суда, директору сада дали 1 год 6 месяцев условно и назначили компенсацию материального ущерба в сумме 13 147,68 рубля, а морального вреда — 100 000 рублей.
Как сообщил журналисту НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев, женщина признала вину частично. На заседании во время последнего слова она была в подавленном состоянии, извинилась перед родителями девочки и предлагала денежную компенсацию.
Кроме того, женщина просила, чтобы ей назначили штраф вместо условного срока, так у неё могут возникнуть проблемы с работой.
НГС связался с директором детского сада, однако она отказалась давать какой-либо комментарий по поводу решения суда и произошедшей ситуации в целом.
Аквариум упал на годовалую девочку в частном детском саду в конце мая 2019 года — об этом родителям сообщила воспитательница. По словам матери девочки, аквариум расшатали дети. Из-за этого ребёнок получил множественные ссадины и порезы, а также перелом носа.
Через два месяца следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней владелицы детского сада. В декабре дело перешло в суд.