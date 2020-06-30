«Страшный коллапс»: Бердское шоссе встало в гигантскую пробку в сторону Обского моря

Сегодня, 30 июня, водители встали в огромную пробку на выезде из Новосибирска — проехать сейчас по Бердскому шоссе крайне затруднительно. По данным 2ГИС, затор растянулся от железнодорожной станции «Сеятель» почти до «Речкуновки». Напряжённая ситуация и возле ОбьГЭСа — там движение затруднено на Софийской в районе остановки «Ветлужская» и на улице Приморская («Кафе "Жемчужина"»).



— Второй день подряд в Советском районе на Бердском шоссе страшный коллапс. То ли дороги делают, — написал нам в редакцию читатель.