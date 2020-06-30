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«Страшный коллапс»: Бердское шоссе встало в гигантскую пробку в сторону Обского моря

Водители винят аварию с фурой и такси, а также дорожный ремонт

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Машины встали на выезде из города — сейчас проблематично проехать в сторону Обского моря. По сообщениям в сервисе 2ГИС, водители стоят в заторе уже больше часа

Машины встали на выезде из города — сейчас проблематично проехать в сторону Обского моря. По сообщениям в сервисе 2ГИС, водители стоят в заторе уже больше часа

Сегодня, 30 июня, водители встали в огромную пробку на выезде из Новосибирска — проехать сейчас по Бердскому шоссе крайне затруднительно. По данным 2ГИС, затор растянулся от железнодорожной станции «Сеятель» почти до «Речкуновки». Напряжённая ситуация и возле ОбьГЭСа — там движение затруднено на Софийской в районе остановки «Ветлужская» и на улице Приморская («Кафе "Жемчужина"»).

— Второй день подряд в Советском районе на Бердском шоссе страшный коллапс. То ли дороги делают, — написал нам в редакцию читатель.

Согласно данным сервиса, на Бердском шоссе в районе остановки «Обское море» действительно ведутся дорожные работы — сообщение об этом появилось около четырёх часов назад.

Кроме того, движение на этом участке дороге осложнила авария — столкнулись фура и иномарка.

А так затор выглядит на карте 2ГИС

А так затор выглядит на карте 2ГИС

В минувшие жаркие выходные новосибирцы массово ринулись к воде, в результате чего на Северном объезде образовался большой затор — скопление машин и людей очевидец заснял с высоты.

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пробкатранспортный коллапсБердское шоссе
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