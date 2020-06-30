В Новосибирской области появились 30 новых скорых для борьбы с ковидом — показываем, что у них внутри

Сегодня, 30 июня, в Новосибирске презентовали новые автомобили скорой помощи — реанимобили класса «С».

В дальнейшем их распределят по районным больницам, где были выявлены больные коронавирусом, а часть направят на станцию скорой помощи Новосибирска. Эти машины были выделены Новосибирской области в рамках борьбы с коронавирусом, от которого в регионе умерли уже 96 человек.

Показываем, как выглядят новые машины для перевозки тяжёлых пациентов и чем оснащены.