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В Новосибирской области появились 30 новых скорых для борьбы с ковидом — показываем, что у них внутри

Сейчас в регионе работают 350 машин

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Сейчас парк скорых в Новосибирской области насчитывает 350 машин — 160 из них работают в Новосибирске

Сейчас парк скорых в Новосибирской области насчитывает 350 машин — 160 из них работают в Новосибирске

Сегодня, 30 июня, в Новосибирске презентовали новые автомобили скорой помощи — реанимобили класса «С».

В дальнейшем их распределят по районным больницам, где были выявлены больные коронавирусом, а часть направят на станцию скорой помощи Новосибирска. Эти машины были выделены Новосибирской области в рамках борьбы с коронавирусом, от которого в регионе умерли уже 96 человек.

Показываем, как выглядят новые машины для перевозки тяжёлых пациентов и чем оснащены.

По словам&nbsp;заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксёновой, кроме уже полученных сегодня 30 реанимобилей, область рассчитывает и на другую поставку машин, в том числе по национальному проекту

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксёновой, кроме уже полученных сегодня 30 реанимобилей, область рассчитывает и на другую поставку машин, в том числе по национальному проекту

Все автомобили были приобретены на средства федерального бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом

Все автомобили были приобретены на средства федерального бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом

Машины получат центральные районные больницы Искитимского, Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов, а также Бердская центральная горбольница. Часть машин получит городская станция скорой помощи

Машины получат центральные районные больницы Искитимского, Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов, а также Бердская центральная горбольница. Часть машин получит городская станция скорой помощи

В каждом автомобиле есть аппарат ИВЛ, дефибриллятор, пульсоксиметр и другое необходимое оборудование

В каждом автомобиле есть аппарат ИВЛ, дефибриллятор, пульсоксиметр и другое необходимое оборудование

Сейчас в Новосибирске в сутки дежурят более 150 бригад скорой, средняя загрузка на ковидные бригады — 14–15 вызовов в сутки&nbsp;<br><br>

Сейчас в Новосибирске в сутки дежурят более 150 бригад скорой, средняя загрузка на ковидные бригады — 14–15 вызовов в сутки 

По словам главного врача ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Ирины Большаковой, каждая такая бригада «обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты» — их регулярно меняют на новые. Она также отметила, что в автомобилях, задействованных в работе с коронавирусом, водители обеспечиваются такими же средствами индивидуальной защиты, как и врачи

По словам главного врача ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Ирины Большаковой, каждая такая бригада «обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты» — их регулярно меняют на новые. Она также отметила, что в автомобилях, задействованных в работе с коронавирусом, водители обеспечиваются такими же средствами индивидуальной защиты, как и врачи

Особое внимание уделяется регулярной обработке и дезинфекции автомобилей скорой помощи, подчеркнули в правительстве региона. Такая же тщательная дезинфекция ожидает новые машины, которые уже готовятся выйти на вызовы

Особое внимание уделяется регулярной обработке и дезинфекции автомобилей скорой помощи, подчеркнули в правительстве региона. Такая же тщательная дезинфекция ожидает новые машины, которые уже готовятся выйти на вызовы

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в регионе скончались трое человек. Вчера в статистику попал хирург, врач Дорожной клинической больницы и брат министра здравоохранения НСО Андрей Хальзов. По данным источника НГС, у него был диагностирован коронавирус.

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Коронавирус в НовосибирскеСкорая помощь
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