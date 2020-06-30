Переболевшие COVID-19 мужчины могут столкнуться с бесплодием

Переболевшие коронавирусной инфекцией мужчины могут столкнуться с бесплодием. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».



— Сегодня, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID [дает] 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы, — цитирует Уварову РИА «Новости».

