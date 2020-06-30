Нанёс четыре удара ножом: новосибирский суд вынес приговор скинхеду за убийство ради белых шнурков

Центральный районный суд в Новосибирске вынес приговор 22-летнему Максиму Карцеву — его признали виновным в убийстве, которое произошло ещё в 2015 году. Тогда Карцев был ещё несовершеннолетним.
— Все его друзья были скинхедами*, он сам был скинхедом, его друг уже носил белые шнурки. И Карцев хотел их получить. В данной группе скинхедов эти шнурки дают более высокий ранг, чтоб их получить, необходимо убить, именно убить, не причинить тяжкие телесные повреждения, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — Допрошенные эксперты говорили о том, что если скинхед носил такие шнурки просто так, это каралось тяжкими последствиями. И уже после убийства люди видели Карцева среди друзей в белых шнурках.
Суд установил, что 16 февраля 2015 года потерпевший, гражданин республики Кыргызстан, вышел из дома за хлебом. На улице он случайно и встретил своего убийцу.
— Карцев сказал другу: «Пойдём за белыми шнурками», — пояснили собеседник. — Они гуляли, увидели потерпевшего. Карцев его пнул, потерпевший упал, после чего Карцев нанёс ему не менее четырёх ударов ножевых. Когда брат погибшего вышел, то увидел, как он лежит на дороге, вокруг люди, а рядом лежит пакет с булкой хлеба.
Потерпевший погиб в машине скорой помощи, а Карцев после этого скрывался в Москве. Только в
— Суд Карцева признал виновным по статье убийство по мотивам национальной ненависти и вражды и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы колонии общего режима, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.
*Некоторые организации, с которыми себя ассоциируют скинхеды, могут быть запрещены в России.
Один из самых громких и массовых приговоров банде скинхедов в Новосибирске вынес областной суд в 2006 году: тогда 8 человек обвиняли в тяжких разбоях и разжигании национальной вражды, осужденные получили от четырёх до десяти лет лишения свободы.