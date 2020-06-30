Нанёс четыре удара ножом: новосибирский суд вынес приговор скинхеду за убийство ради белых шнурков

Суд установил, что 16 февраля 2015 года потерпевший, гражданин республики Кыргызстан, вышел из дома за хлебом. На улице он случайно и встретил своего убийцу.

— Карцев сказал другу: «Пойдём за белыми шнурками», — пояснили собеседник. — Они гуляли, увидели потерпевшего. Карцев его пнул, потерпевший упал, после чего Карцев нанёс ему не менее четырёх ударов ножевых. Когда брат погибшего вышел, то увидел, как он лежит на дороге, вокруг люди, а рядом лежит пакет с булкой хлеба.

Потерпевший погиб в машине скорой помощи, а Карцев после этого скрывался в Москве. Только в 2019 году оперативники смогли его задержать.

— Суд Карцева признал виновным по статье убийство по мотивам национальной ненависти и вражды и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы колонии общего режима, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

*Некоторые организации, с которыми себя ассоциируют скинхеды, могут быть запрещены в России.

Один из самых громких и массовых приговоров банде скинхедов в Новосибирске вынес областной суд в 2006 году: тогда 8 человек обвиняли в тяжких разбоях и разжигании национальной вражды, осужденные получили от четырёх до десяти лет лишения свободы.