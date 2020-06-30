Новая ледовая арена в Новосибирске готова уже на 30%

Строительство ледовой арены в Новосибирске завершено на 30%, первый турнир на ней можно будет провести в конце 2022 года.



Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов во время пресс-конференции в ТАСС.

— Текущий уровень готовности — порядка 30% ледовой арены. Свайное поле давно завершено, бетонные работы ведутся. В этом году запланированные средства по объекту — 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Все работы ведутся в графике — в том, при котором мы в конце года должны выйти на 52% технической готовности, — сообщил министр.