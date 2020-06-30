Новая ледовая арена в Новосибирске готова уже на 30%

Строительство ледовой арены в Новосибирске завершено на 30%, первый турнир на ней можно будет провести в конце 2022 года.
Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов во время пресс-конференции в ТАСС.
— Текущий уровень готовности — порядка 30% ледовой арены. Свайное поле давно завершено, бетонные работы ведутся. В этом году запланированные средства по объекту — 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Все работы ведутся в графике — в том, при котором мы в конце года должны выйти на 52% технической готовности, — сообщил министр.
Недавно исполнительная дирекция МЧМ по хоккею — 2023 публиковала ролик со стройки:
Видео: исполнительная дирекция МЧМ по хоккею 2023 года / https://vk.com/direct_2023
Сергей Ахапов добавил, что пробный турнир в ЛДС проведут в конце 2022 года. Основная арена рассчитана на 10 тысяч зрителей, тренировочная — на 500.
Также в Новосибирской области ведётся строительство регионального центра волейбола, который планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Сейчас он готов на 85%. На базе центра открыта спортивная школа, которая в будущем получит статус олимпийского резерва.
Ещё один объект — бассейн СКА, который сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Его планируют реконструировать.
— Готовится проект, на конец года мы выходим на стадию строительства, как в региональном, так и в федеральном бюджете средства запланированы. В 2022 году бассейн СКА должен открыть свои двери и для массового спорта, и для наших профессионалов, — сообщил Сергей Ахапов.
В рабочем посёлке Кольцово в этом году начали строить манеж для занятия лёгкой атлетикой, ещё его можно будет использовать как площадку для игровых видов спорта.
В конце апреля НГС готовил фоторепортаж о новом ЛДС — посмотрите на 10 фото с масштабной стройки.