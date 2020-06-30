Минздрав рассказал, в какой больнице больше всего заразившихся коронавирусом сотрудников

Новосибирский Минздрав назвал больницу, в которой больше всего персонала, заразившегося коронавирусом.

Оказалось, что среди медицинских учреждениях Новосибирской области таких сотрудников больше всего выявлено в городской клинической больнице №1 — 63 человека. Эти данные предоставлены на 25 июня. Всего в регионе таких работников более 500.

В конце мая в городской клинической больнице №1 было всего 26 заразившихся.



По данным на 25 июня, в Новосибирской области проведено 184 548 тестов.

В ведомстве уточнили, что вся лабораторная диагностика случаев COVID-19 в регионе в настоящий момент проводится в соответствии с постановлением №15 главного санитарного врача РФ от 22 мая: