30 июня вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 69.95
eur 78.68

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе Подробности

Минздрав рассказал, в какой больнице больше всего заразившихся коронавирусом сотрудников

Их количество выросло с мая

317
7 Обсудить

Поделиться

В конце мая в ГКБ№1 было 26 заразившихся сотрудников

В конце мая в ГКБ№1 было 26 заразившихся сотрудников

Новосибирский Минздрав назвал больницу, в которой больше всего персонала, заразившегося коронавирусом.

Оказалось, что среди медицинских учреждениях Новосибирской области таких сотрудников больше всего выявлено в городской клинической больнице №1 — 63 человека. Эти данные предоставлены на 25 июня. Всего в регионе таких работников более 500.

В конце мая в городской клинической больнице №1 было всего 26 заразившихся.

По данным на 25 июня, в Новосибирской области проведено 184 548 тестов.

В ведомстве уточнили, что вся лабораторная диагностика случаев COVID-19 в регионе в настоящий момент проводится в соответствии с постановлением №15 главного санитарного врача РФ от 22 мая:

— В целях оперативной организации проведения исследований и противоэпидемических мероприятий лабораторное обследование лиц в условиях распространения COVID-19 проводится исходя из приоритетов. К приоритету первого уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении, в том числе работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. Проведение лабораторных исследований один раз в неделю (до появления иммуноглобулина G) в отношении работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности, относится к приоритету второго уровня.

Ранее НГС писал о том, сколько заражённых сотрудников зарегистрировано в двух инфекционных госпиталях в Новосибирске. А у 9,5% протестированных на антитела к коронавирусу медработников их действительно нашли. Официально в регионе известно о семи погибших из-за коронавируса медработниках.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

заразившиеся медработникиМинздрав Новосибирской областитестированиекоронавирусКоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!