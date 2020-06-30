Минздрав рассказал, в какой больнице больше всего заразившихся коронавирусом сотрудников

Новосибирский Минздрав назвал больницу, в которой больше всего персонала, заразившегося коронавирусом.
Оказалось, что среди медицинских учреждениях Новосибирской области таких сотрудников больше всего выявлено в городской клинической больнице №1 — 63 человека. Эти данные предоставлены на 25 июня. Всего в регионе таких работников более 500.
В конце мая в городской клинической больнице №1 было всего 26 заразившихся.
По данным на 25 июня, в Новосибирской области проведено 184 548 тестов.
В ведомстве уточнили, что вся лабораторная диагностика случаев COVID-19 в регионе в настоящий момент проводится в соответствии с постановлением №15 главного санитарного врача РФ от 22 мая:
— В целях оперативной организации проведения исследований и противоэпидемических мероприятий лабораторное обследование лиц в условиях распространения COVID-19 проводится исходя из приоритетов. К приоритету первого уровня относится проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении, в том числе работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. Проведение лабораторных исследований один раз в неделю (до появления иммуноглобулина G) в отношении работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности, относится к приоритету второго уровня.
Ранее НГС писал о том, сколько заражённых сотрудников зарегистрировано в двух инфекционных госпиталях в Новосибирске. А у 9,5% протестированных на антитела к коронавирусу медработников их действительно нашли. Официально в регионе известно о семи погибших из-за коронавируса медработниках.