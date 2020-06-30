Жительница Искитима заявила, что её дедушка смог проголосовать за всю семью. У избиркома своя версия

Жительница Искитима Елизавета Дедигурова заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам в Конституцию за себя и за ещё четверых родственников. В избирательной комиссии Новосибирской области это заявление опровергли.
Версия Елизаветы
Елизавета Дедигурова рассказала о случае со своей семьёй изданию «Весь Искитим». Девушке принадлежит частный дом на улице Клары Цеткин в Искитиме. В нём прописаны её муж, сын, она сама, её дедушка и мама. Сама Дедигурова с семьей живет в другом месте.
По словам Елизаветы, её мама находилась в огороде, когда приехала выездная комиссия. Спустя некоторое время женщина увидела, что от дома отъезжает машина, и остановила её. Ей ответили, что она уже проголосовала. В ответ на это сибирячка попросила показать бумаги, где отмечено, что она проголосовала. И, по версии Дедигуровых, женщине показали бумагу, где было указано, что все они проголосовали. Она стала ругаться с мужчиной из выездной комиссии, и тот разорвал документы. Свою фамилию представитель избиркома назвать отказался.
— Я дедушку пока не видела. Находилась на работе. У него спрашивал, почему он так сделал, мой муж. Он в ответ: мол, что вам не нравится. Если не нравится, то верните по 10 000 рублей, если вы против Путина или еще чего-то. Супруг ответил, что он не против кого-то, его возмущает то, что за него кто-то проголосовал. И странно больше то, что не дедушка проголосовал, а то, что у него приняли эти голоса, — рассказала сайту «Весь Искитим» Елизавета Дедигурова.
Девушка, чтобы разобраться в ситуации, позвонила в ЦИК по номеру горячего телефона.
— Мне сказали, что поступили незаконно, мое заявление принято. Спрашиваю: дальше что будем делать? Я хочу пойти проголосовать и высказать свое мнение. Но мне ответили, что сделать я это не смогу, так как мой голос вычеркнут. Получается так, что выборы чисто формальные? Мне отвечают, что важен каждый голос. Посоветовали обратиться в территориальную избирательную комиссию. Но в выходные она не работала. Сегодня пойду и спрошу, почему без паспортов дедушка проголосовал за нас, — передаёт слова Елизаветы «Весь Искитим».
Версия избиркома
Ситуацию прокомментировали в избирательной комиссии Новосибирской области. По их данным, после того, как информация о таком голосовании появилась в СМИ, территориальная избирательная комиссия Искитима устроила проверку.
— В участковую комиссию № 1405 поступило четыре заявления о голосовании «на дому» от участников голосования, проживающих по данному адресу. Для организации голосования выехали два члена УИК № 1405 и один наблюдатель. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции, члены комиссии не входили в дом, вышедший мужчина, предъявив паспорт и забрав пакеты со средствами индивидуальной защиты, взял все четыре заявления и вернулся с ними в дом, где ошибочно расписался во всех. Вернув назад все заявления, он предупредил, что остальных нет дома, поэтому получил только один бюллетень для голосования — для себя. Сделав отметку в бюллетене, он опустил его в переносной ящик для голосования. Члены участковой комиссии сделали соответствующую отметку в реестре голосования «на дому» и по возвращении на участок внесли информацию в список участников голосования только по одному участнику голосования — фактически проголосовавшему, — утверждают в избиркоме.
Заявления, в которых ошибочно расписался житель Искитима, по данным избиркома, были испорчены. Участковая комиссия планировала вернуться на избирательный участок и вновь приехать на этот адрес, чтобы остальные члены семьи тоже смогли проголосовать.
— В ходе проверки в участковой комиссии в присутствии председателя территориальной избирательной комиссии был проведен пересчет оставшихся бюллетеней, все неиспользованные бюллетени были в наличии (о чем составлен акт). Таким образом, в голосовании «на дому» принял участие только один участник голосования, фактически заполнивший только свой бюллетень. Членам участковой комиссии № 1405 указано на более четкое соблюдение процедуры голосования при проведении голосования на дому, — добавили в комиссии.
29 июня НГС рассказывал о гражданке России Яэль Ильински, которая смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию, находясь при этом в Израиле. Женщина изъявила свою волю на участках в Тель-Авиве и Хайфе, а после прошла процедуру электронного голосования. По словам Ильински, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.