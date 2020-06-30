Жительница Искитима заявила, что её дедушка смог проголосовать за всю семью. У избиркома своя версия

Жительница Искитима Елизавета Дедигурова заявила, что её дедушка проголосовал по поправкам в Конституцию за себя и за ещё четверых родственников. В избирательной комиссии Новосибирской области это заявление опровергли.

Версия Елизаветы

Елизавета Дедигурова рассказала о случае со своей семьёй изданию «Весь Искитим». Девушке принадлежит частный дом на улице Клары Цеткин в Искитиме. В нём прописаны её муж, сын, она сама, её дедушка и мама. Сама Дедигурова с семьей живет в другом месте.



По словам Елизаветы, её мама находилась в огороде, когда приехала выездная комиссия. Спустя некоторое время женщина увидела, что от дома отъезжает машина, и остановила её. Ей ответили, что она уже проголосовала. В ответ на это сибирячка попросила показать бумаги, где отмечено, что она проголосовала. И, по версии Дедигуровых, женщине показали бумагу, где было указано, что все они проголосовали. Она стала ругаться с мужчиной из выездной комиссии, и тот разорвал документы. Свою фамилию представитель избиркома назвать отказался.

