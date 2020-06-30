Три прототипа вакцины «Вектора» от коронавируса успешно прошли испытания

Три прототипа вакцины «Вектора» от COVID-19 показали свою эффективность — об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.
— Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты. Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность, — сказал Максютов. В разработке вакцин задействованы более 100 сотрудников.
Ринат Максютов также пояснил изданию, что для оценки иммуногенности «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырёх видах животных: мышах, морских свинках, кроликах и приматах.
— Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырех видах животных, — рассказал Максютов РИА «Новости».
Клинические исследования вакцины от коронавируса в центре «Вектор», по словам Максютова, начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее в исследовании примут участие добровольцы в возрасте до 60 лет.
Также он рассказал агентству, сколько в стране выявлено штаммов нового коронавируса.
— После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100, — отметил Максютов.
В конце мая НГС писал о том, что новосибирский «Вектор» разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. А в июне одну из российских вакцин от коронавируса ввели первым добровольцам.