Три прототипа вакцины «Вектора» от коронавируса успешно прошли испытания

— Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырех видах животных, — рассказал Максютов РИА «Новости».

Клинические исследования вакцины от коронавируса в центре «Вектор», по словам Максютова, начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее в исследовании примут участие добровольцы в возрасте до 60 лет.



Также он рассказал агентству, сколько в стране выявлено штаммов нового коронавируса.

— После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100, — отметил Максютов.

В конце мая НГС писал о том, что новосибирский «Вектор» разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. А в июне одну из российских вакцин от коронавируса ввели первым добровольцам.