30 июня вторник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 69.95
eur 78.68

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе Подробности

Три прототипа вакцины «Вектора» от коронавируса успешно прошли испытания

Вакцину тестируют на четырёх видах животных

3 670
31 Обсудить

Поделиться

Три прототипа показали наибольшую эффективность

Три прототипа показали наибольшую эффективность

Три прототипа вакцины «Вектора» от COVID-19 показали свою эффективность — об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

— Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты. Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность, — сказал Максютов. В разработке вакцин задействованы более 100 сотрудников.

Ринат Максютов также пояснил изданию, что для оценки иммуногенности «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырёх видах животных: мышах, морских свинках, кроликах и приматах.

— Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырех видах животных, — рассказал Максютов РИА «Новости».

Клинические исследования вакцины от коронавируса в центре «Вектор», по словам Максютова, начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее в исследовании примут участие добровольцы в возрасте до 60 лет.

Также он рассказал агентству, сколько в стране выявлено штаммов нового коронавируса.

— После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100, — отметил Максютов.

В конце мая НГС писал о том, что новосибирский «Вектор» разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. А в июне одну из российских вакцин от коронавируса ввели первым добровольцам.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцина«Вектор»коронавирускоронавирус в Новосибирскепрототипыиспытания вакцин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (31)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!