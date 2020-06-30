2000 посетителей за два месяца: у новосибирцев не стихает интерес к местным Мальдивам

К золоотвалу ТЭЦ-5, который также известен как новосибирские Мальдивы, пытались пройти около двух тысяч человек за последние два месяца.
Об этом рассказал директор новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков во время пресс-конференции в ТАСС.
— Нам главное — обеспечить безопасность, мы не ограничиваем доступ людей. У нас так же продолжает работать охрана, которая просто беседами и разговорами предлагает пройти посмотреть где-то со стороны, а не идти непосредственно к оборудованию, насосной станции. У нас на сегодня, за два месяца, наверное, уже 2000 подходов, — рассказал Колмаков.
Он также пояснил, что перекрасить воду на местных Мальдивах не получится, потому что это технический водоём. Хотя ранее такой вариант предлагал, хоть и в шутку, советник гендиректора СГК.
Впервые информация о золоотвале ТЭЦ-5 появилась в июне 2019 года, после чего туда начали активно ездить желающие сделать красивые кадры (посмотрите, как это место выглядело прошлым летом). Золоотвал начали называть новосибирскими или сибирскими Мальдивами из-за цвета воды. Осенью прошлого года эксперты провели там замеры радиации. Расшифровку результатов можно прочитать здесь.