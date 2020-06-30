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Недвижимость

Заброшенное здание ПТУ в Новосибирске выставили на аукцион за 49,8 миллиона

В здании нет коммуникаций, зато под ним участок земли почти в 2 гектара

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Здание давно стоит заброшенным, в нём выбиты окна и случаются пожары

Здание давно стоит заброшенным, в нём выбиты окна и случаются пожары

Федеральное агентство ДОМ.РФ объявило торги на здание и участок на улице Сухановской, 6, к. 2 в Калининском районе — извещение опубликовано на официальном сайте агентства.

По данным публичной кадастровой карты, 4-этажное здание (с одним подземным этажом) площадью 7715 квадратных метров ранее использовалось как здание профессионального училища № 58.

Согласно обследованию, в нём фактически не осталось коммуникаций, но в 2006 году «Новосибирскэнергосбыт» поставлял в здание энергию по контракту с УТ МВД России по СФО, указано в приложенной документации.

Вместе со зданием на торги выставлен земельный участок под ним площадью 1,9 га, на нём расположена футбольная площадка. Кадастровая стоимость участка оценивается в 127,1 миллиона рублей.

Торги назначены на 24 июля, стартовая стоимость определена в 49,8 миллиона рублей.

Здание расположено в посёлке Северном — в прошлом году он вошёл в топ-3 новосибирских микрорайонов, где необъяснимо выросли цены на жильё.

Ранее ДОМ.РФ внесло в планы аукционов участок, который резервировали для второй очереди ГПНТБ, — сегодня он всё ещё остаётся в планах, но уже не для строительства жилья, а для магазинов.

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ДОМ.РФаукционы
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