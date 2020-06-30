Заброшенное здание ПТУ в Новосибирске выставили на аукцион за 49,8 миллиона

Федеральное агентство ДОМ.РФ объявило торги на здание и участок на улице Сухановской, 6, к. 2 в Калининском районе — извещение опубликовано на официальном сайте агентства.



По данным публичной кадастровой карты, 4-этажное здание (с одним подземным этажом) площадью 7715 квадратных метров ранее использовалось как здание профессионального училища № 58.

Согласно обследованию, в нём фактически не осталось коммуникаций, но в 2006 году «Новосибирскэнергосбыт» поставлял в здание энергию по контракту с УТ МВД России по СФО, указано в приложенной документации.

