«Все на грани нервного срыва»: рестораторы подписали Instagram-петицию — они требуют встречи с Травниковым

— Мы решили действовать активно, потому что терпеть уже больше невозможно. Если раньше и в других городах России подобная ситуация была, то теперь в большинстве городов открываются хотя бы летники, а где-то и рестораны. А у нас все собственники, и тысячи сотрудников, и семьи — все уже находятся на грани нервного срыва и материального истощения. Есть пример Самары, где кампания в социальных сетях привлекла внимание губернатора, — приводит пример соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.



Владелец The Chops Максим Журкович недавно присоединился к к этому флешмобу в соцсетях:



— Мне кажется, услышат нас или нет — зависит от силы обращения, которая будет создана в социальных сетях людьми. Для начала мы хотим получить встречу с губернатором, на которой хотим обсудить проблемы индустрии и, в конце концов, открытие летников. Мы не говорим о полноценном открытии, потому что понимаем обстановку, но хотя бы летники открыть точно можно.