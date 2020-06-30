«Все на грани нервного срыва»: рестораторы подписали Instagram-петицию — они требуют встречи с Травниковым

Новосибирские рестораторы объединились и запустили Instagram-петицию, чтобы привлечь к себе внимание и добиться встречи с губернатором региона Андреем Травниковым.
Прежде так в соцсетях 18 июня сделали рестораторы Самары и после этого, с 26 июня в регионе официально разрешили работу ресторанов.
Представители общепита в Новосибирске не хотят открыто называть инициатора, чтобы у них не было потом проблем, но к этой идее подключается всё больше и больше заведений — посмотреть на публикации можно в Instagram по хештегу — #откройтересторанынск. На данный момент там около 70 постов.
— Мы решили действовать активно, потому что терпеть уже больше невозможно. Если раньше и в других городах России подобная ситуация была, то теперь в большинстве городов открываются хотя бы летники, а где-то и рестораны. А у нас все собственники, и тысячи сотрудников, и семьи — все уже находятся на грани нервного срыва и материального истощения. Есть пример Самары, где кампания в социальных сетях привлекла внимание губернатора, — приводит пример соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.
Владелец The Chops Максим Журкович недавно присоединился к к этому флешмобу в соцсетях:
— Мне кажется, услышат нас или нет — зависит от силы обращения, которая будет создана в социальных сетях людьми. Для начала мы хотим получить встречу с губернатором, на которой хотим обсудить проблемы индустрии и, в конце концов, открытие летников. Мы не говорим о полноценном открытии, потому что понимаем обстановку, но хотя бы летники открыть точно можно.
Он считает, что для ресторанов, у которых нет летников, можно тоже что-нибудь придумать, организовать, как это было реализовано в Европе, когда разрешили занимать муниципальную землю перед заведением. Журкович говорит, что можно выставить какой-то стенд перед входом, столики и стулья, то есть фактически организовать летник и таким образом поддержать индустрию.
— Потому что действительно на сегодняшний день мы все находимся в крайне тяжёлом положении. Работа с доставкой или на вынос никак не поддерживает, это скорее способ занять сотрудников, дать им хоть какую-то работу и самые мелкие расходы закрыть, но это работа в минус. Мы работаем в минус уже четвёртый месяц. При этом у многих заведений уже март был в минусе, потому что уже был накал страстей из-за эпидемиологической обстановки и люди стали меньше ходить. Завершение марта было грустным у большинства. Поэтому большинство из нас уже четыре месяца работает в минус — мало какой бизнес это может выдержать, — замечает Максим Журкович.
При этом он уточняет, что всё это происходит на фоне того, что город живёт своей обычной жизнью.
— Я как обычный горожанин вообще не вижу каких-то изменений в жизни города, единственное — при входе в магазин маску надевать приходится. С 15 июля кинотеатры открываются — это тоже о многом говорит. У нашей индустрии явно есть какое-то недопонимание текущей ситуации и принимаемых решений, на встрече с губернатором мы хотели бы их прояснить. Конечная цель — это какая-то возможность работать, — заключает Журкович.
Журналист НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора, чтобы узнать, состоится ли эта встреча и когда в регионе откроются летники.
Новосибирские рестораторы и раньше неоднократно обращались к губернатору: например, в апреле они просили разрешить им в мае работать в новом формате с соблюдением всех необходимых правил, но не получили ответа. На прошлой неделе представители общественной организации «Федерация рестораторов и отельеров Сибири» тоже писали подобное обращение и умоляли открыть летники.