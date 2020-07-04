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Тема дняКуда из Толмачево улетают люди (десятки рейсов)

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ЛетоОбзор

22 захватывающих фото из иллюминаторов — облака над Сочи, ананасовая ферма и странные круги на земле

Запертые в квартирах, на дачах и в душных офисах сибиряки вспоминают свои путешествия. Эх, снова бы в отпуск!

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Угадаете, над каким городом пролетал этот самолет S7?

Угадаете, над каким городом пролетал этот самолет S7?

Пока новосибирцы пытаются путешествовать по Новосибирску и ищут места отдыха на лето, мы грустно смотрим в небо. Соскучились по полетам на самолете и по зарубежным городам-странам? Мы попросили наших подписчиков в Instagram (кстати, давайте уже дружить и общаться там — @ngs_news) поделиться фотографиями из иллюминаторов самолетов. Более ста фотографий из разных самолетов прислали нам новосибирцы — было очень трудно, но мы выбрали 22 самых прекрасных снимка, чтобы вы вместе с нами прониклись этой атмосферой. Все на борт!

«Летели из Новосибирска на Самуй. Впервые увидела, как выглядит ананасовая ферма», — пишет читательница

«Летели из Новосибирска на Самуй. Впервые увидела, как выглядит ананасовая ферма», — пишет читательница

«Полёт в Таиланд. 5 марта 2019 года. Летали в свадебное путешествие», — вспоминает сибирячка<br>

«Полёт в Таиланд. 5 марта 2019 года. Летали в свадебное путешествие», — вспоминает сибирячка

Полет Новосибирск — Симферополь

Полет Новосибирск — Симферополь

Облака над Сочи

Облака над Сочи

А такое небо было во время рейса Новосибирск — Нерюнгри

А такое небо было во время рейса Новосибирск — Нерюнгри

Из Нового Уренгоя в Новосибирск. Город как на ладони

Из Нового Уренгоя в Новосибирск. Город как на ладони

В полете можно увидеть самые красивые закаты и рассветы

В полете можно увидеть самые красивые закаты и рассветы

18 июня 2020 года, рейс Санкт-Петербург — Новосибирск. Обычная погода для Питера

18 июня 2020 года, рейс Санкт-Петербург — Новосибирск. Обычная погода для Питера

Полет в Новосибирск из города Удачного Республики Саха (Якутия). Река как нить

Полет в Новосибирск из города Удачного Республики Саха (Якутия). Река как нить

Такое контрастное небо было при полете во Вьетнам

Такое контрастное небо было при полете во Вьетнам

«Мой первый полет вдвоем с сыном (одна с ребенком и с багажом), ему было 1,5 года — это незабываемо, полет был успешным», — вспоминает читательница<br>

«Мой первый полет вдвоем с сыном (одна с ребенком и с багажом), ему было 1,5 года — это незабываемо, полет был успешным», — вспоминает читательница

Фото без фильтров и фотошопов

Фото без фильтров и фотошопов

«Свадебное путешествие. Перелет Новосибирск — Москва — Дубай — Мальдивы — остров — катер до отеля. Два дня почти до места добирались», — делится воспоминаниями читательница

«Свадебное путешествие. Перелет Новосибирск — Москва — Дубай — Мальдивы — остров — катер до отеля. Два дня почти до места добирались», — делится воспоминаниями читательница

«Любите ли вы путешествовать, как люблю это я?» — спрашивает читатель

«Любите ли вы путешествовать, как люблю это я?» — спрашивает читатель

Новосибирск — Москва — Лондон и обратно. Внизу Темза и Тауэрский мост!

Новосибирск — Москва — Лондон и обратно. Внизу Темза и Тауэрский мост!

Из Рима в Москву

Из Рима в Москву

Ночная Москва из иллюминатора

Ночная Москва из иллюминатора

Из Новосибирска в Дубай

Из Новосибирска в Дубай

Из Еревана в Новосибирск

Из Еревана в Новосибирск

Пролетая над Канарскими островами

Пролетая над Канарскими островами

А куда вы полетите, когда авиасообщение с заграницей будет восстановлено? Пишите свои варианты в комментариях, обсудим вместе! Если у вас тоже есть классное фото из иллюминатора, то присылайте нам в Директ.

Куда полетите в первую очередь после отмены всех коронавирусных ограничений?

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    Толмачевогде отдохнуть
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