22 захватывающих фото из иллюминаторов — облака над Сочи, ананасовая ферма и странные круги на земле

Пока новосибирцы пытаются путешествовать по Новосибирску и ищут места отдыха на лето, мы грустно смотрим в небо. Соскучились по полетам на самолете и по зарубежным городам-странам? Мы попросили наших подписчиков в Instagram (кстати, давайте уже дружить и общаться там — @ngs_news) поделиться фотографиями из иллюминаторов самолетов. Более ста фотографий из разных самолетов прислали нам новосибирцы — было очень трудно, но мы выбрали 22 самых прекрасных снимка, чтобы вы вместе с нами прониклись этой атмосферой. Все на борт!