В Новосибирской области пёс загрыз 4-летнего мальчика — какой приговор вынесли хозяйке животного

Коченевский районный суд вынес обвинительный приговор местной пенсионерке, хозяйке пса Черныша, который загрыз до смерти соседского мальчика
В суде установлено, что 2 июня 2019 года женщина присматривала за детьми у себя в частном доме. Как уточнили в областной прокуратуре, хозяйка дома была бабушкой одного из игравших мальчиков, а пострадавший ребенок был из соседнего дома. Дети играли на улице, рядом с ними на цепи была собака Черныш.
— Женщина, имеющая опыт воспитания детей, не приняла мер к исключению контакта животного с детьми. Собака, не находящаяся под необходимым контролем со стороны хозяйки, агрессивно вела себя по отношению к детям и внезапно напала на 4-летнего мальчика, которому причинила несовместимые с жизнью повреждения. Из-за множественных укусов в голову, шею и другие части тела у потерпевшего наступил травматический шок, — говорится в сообщении областной прокуратуры.
Мальчика доставили в Коченевскую ЦРБ, там он погиб.
Суд приговорил женщину к 1 году ограничения свободы по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговор в законную силу не вступил.
Четыре года назад в Карасукском районе Новосибирской области кавказская овчарка загрызла соседского мальчика, зашедшего к ней во двор. Как рассказал НГС знакомый пострадавшей семьи Дмитрий Чиминев, перед тем как выйти на улицу, ребенок спал дома, поэтому мать не услышала, как он проснулся. Собака прокусила ребенку легкое и изорвала горло. Дмитрий пояснил, что ему известно, что собака агрессивная и не первый раз кусает людей. Трагедия произошла в селе Свободное.