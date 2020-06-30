В Новосибирской области пёс загрыз 4-летнего мальчика — какой приговор вынесли хозяйке животного

Коченевский районный суд вынес обвинительный приговор местной пенсионерке, хозяйке пса Черныша, который загрыз до смерти соседского мальчика

В суде установлено, что 2 июня 2019 года женщина присматривала за детьми у себя в частном доме. Как уточнили в областной прокуратуре, хозяйка дома была бабушкой одного из игравших мальчиков, а пострадавший ребенок был из соседнего дома. Дети играли на улице, рядом с ними на цепи была собака Черныш.

— Женщина, имеющая опыт воспитания детей, не приняла мер к исключению контакта животного с детьми. Собака, не находящаяся под необходимым контролем со стороны хозяйки, агрессивно вела себя по отношению к детям и внезапно напала на 4-летнего мальчика, которому причинила несовместимые с жизнью повреждения. Из-за множественных укусов в голову, шею и другие части тела у потерпевшего наступил травматический шок, — говорится в сообщении областной прокуратуры.