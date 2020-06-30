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Суд снова признал незаконным повышение тарифов на тепло в Новосибирске

Тарифы выросли на 7,2% в июле прошлого года

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Решение суда о том, что тарифы повысили незаконно, оставили без изменений

Решение суда о том, что тарифы повысили незаконно, оставили без изменений

Девятый арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию Федеральной антимонопольной службы. Ранее действия ведомства, которые привели к росту тарифов на тепло в Новосибирске на 7,2%, признали незаконными, и ФАС обжаловала это решение.

Служба подала апелляцию 15 января, её приняли к производству 22 января. Судебное разбирательство несколько раз откладывали. 29 июня решение Арбитражного суда Москвы оставили без изменений.

В первом решении суда по иску Департамента по тарифам Новосибирской области и АО «Сибирская энергетическая компания» к ФАС говорится о том, что исполнение решений ФАС привело к росту тарифов на 7,2% относительно тех, которые были в первом полугодии 2019-го.

— Оспариваемые решения повлекли увеличение платы граждан на территории области сверх предельного индекса — 3,2% и повлияли на права неограниченного круга лиц — всех потребителей тепловой энергии, могут повлечь социальную напряженность в регионе (по данным СМИ на август месяц), — говорится в решении суда.

Решения ФАС России тогда признали незаконными.

После того, как Арбитражный суд Москвы вынес своё решение, два эксперта рассказывали НГС, что может измениться, если оно вступит в силу. В декабре прошлого года мы поговорили с председателем Комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области Евгением Покровским и его заместителем Вадимом Агеенко.

В августе прошлого года новосибирцы выходили на митинг в Нарымском сквере — они протестовали против решения ФАС поднять стоимость тепла и горячей воды.

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