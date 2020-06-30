Суд снова признал незаконным повышение тарифов на тепло в Новосибирске

Девятый арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию Федеральной антимонопольной службы. Ранее действия ведомства, которые привели к росту тарифов на тепло в Новосибирске на 7,2%, признали незаконными, и ФАС обжаловала это решение.



Служба подала апелляцию 15 января, её приняли к производству 22 января. Судебное разбирательство несколько раз откладывали. 29 июня решение Арбитражного суда Москвы оставили без изменений.



В первом решении суда по иску Департамента по тарифам Новосибирской области и АО «Сибирская энергетическая компания» к ФАС говорится о том, что исполнение решений ФАС привело к росту тарифов на 7,2% относительно тех, которые были в первом полугодии 2019-го.

