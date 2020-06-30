Рейс из Красноярска в Новосибирск задерживается на 4 часа — в Толмачёво объяснили причину

Прилет рейса Красноярск — Новосибирск S7 5310 задерживается на четыре часа. Самолет должен был приземлиться в Толмачёво в 6:35, но прилет перенесли на 10:38, говорится на онлайн-табло.



В пресс-службе Толмачёво пояснили, что этот самолет позже вылетел из Новосибирска в Красноярск из-за метеоусловий, соответственно произошла задержка при возвращении.



— Новосибирск — Красноярск вылетел позже по метеоусловиям аэропорта Красноярска, соответственно из Красноярска он позже придет, — пояснили НГС.



В аэропорту Красноярска сообщили, что сегодня утром был туман. Несколько рейсов перенаправили на посадку в другие города. Один самолет должен был прилететь из Санкт-Петербурга в Красноярск в 4:50, но его направили в Новосибирск, сюда же перенаправили рейс из Москвы в Красноярск, который должен был прибыть в 5:10.

