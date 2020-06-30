Рейс из Красноярска в Новосибирск задерживается на 4 часа — в Толмачёво объяснили причину

Прилет рейса Красноярск — Новосибирск S7 5310 задерживается на четыре часа. Самолет должен был приземлиться в Толмачёво в 6:35, но прилет перенесли на 10:38, говорится на онлайн-табло.
В пресс-службе Толмачёво пояснили, что этот самолет позже вылетел из Новосибирска в Красноярск из-за метеоусловий, соответственно произошла задержка при возвращении.
— Новосибирск — Красноярск вылетел позже по метеоусловиям аэропорта Красноярска, соответственно из Красноярска он позже придет, — пояснили НГС.
В аэропорту Красноярска сообщили, что сегодня утром был туман. Несколько рейсов перенаправили на посадку в другие города. Один самолет должен был прилететь из Санкт-Петербурга в Красноярск в 4:50, но его направили в Новосибирск, сюда же перенаправили рейс из Москвы в Красноярск, который должен был прибыть в 5:10.
— Аэропорт работает, и мы в любую погоду принимаем самолеты. Есть момент, когда у пилота категория не соответствует прилету. Сегодня утром был сильный туман, и если у пилота категории посадки в туман нет, он не приземляется и ищет другую площадку для посадки самолета. Конкретную причину нужно узнавать у авиаперевозчика, — пояснили в пресс-службе красноярского аэропорта.
НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности о задержавшемся рейсе.
10 июня стало известно, что в аэропорту Толмачёво в Новосибирске полиция задержала пассажира одного из рейсов. Он нецензурно выражался в адрес бортпроводников, пассажиров и задержавших его полицейских. СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти.