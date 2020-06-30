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Новая статистика за сутки: в НСО выявили 109 заболевших коронавирусом

Общее число заразившихся COVID-19 достигло 5985

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Из больниц выписали&nbsp;3496 человек

Из больниц выписали 3496 человек

В Новосибирской области коронавирус выявили ещё у 109 человек. Такие данные сообщает оперативный штаб региона.

«На утро 30 июня в регионе зарегистрировано 5985 случаев инфицирования СOVID-19 (+109 за последние сутки), включая 362 ребенка. 3496 пациентов выписаны с выздоровлением (+104 за сутки)», — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 88 человек, 22 пациента — на ИВЛ.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. 2287 взрослых пациентов с установленным диагнозом и с подозрением на него лежат в инфекционных стационарах.

— В больницы районов области госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

Вчера стало известно, что в Новосибирске скончался Андрей Хальзов, врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Андрей Хальзов, по данным источника НГС, попал в больницу больше двух недель назад. У него диагностировали коронавирус.

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Коронавирус в Новосибирскестатистика COVID-19
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