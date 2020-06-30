Новая статистика за сутки: в НСО выявили 109 заболевших коронавирусом

В Новосибирской области коронавирус выявили ещё у 109 человек. Такие данные сообщает оперативный штаб региона.
«На утро 30 июня в регионе зарегистрировано 5985 случаев инфицирования СOVID-19 (+109 за последние сутки), включая 362 ребенка. 3496 пациентов выписаны с выздоровлением (+104 за сутки)», — говорится в сообщении.
В отделениях реанимации находятся 88 человек, 22 пациента — на ИВЛ.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. 2287 взрослых пациентов с установленным диагнозом и с подозрением на него лежат в инфекционных стационарах.
— В больницы районов области госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
Вчера стало известно, что в Новосибирске скончался Андрей Хальзов, врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Андрей Хальзов, по данным источника НГС, попал в больницу больше двух недель назад. У него диагностировали коронавирус.