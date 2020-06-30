В Новосибирской области от коронавируса скончались трое пациентов

В Новосибирской области скончались 3 пациента с коронавирусом.

Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 65 лет и 79 лет и женщина, ей было 83 года, — говорится в сообщении.

Всего от коронавиурса в Новосибирской области скончались 96 человек.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

