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В Новосибирской области от коронавируса скончались трое пациентов

Общее число умерших от COVID-19 в регионе составило 96 человек

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Информацию об умерших сообщил оперштаб

Информацию об умерших сообщил оперштаб

В Новосибирской области скончались 3 пациента с коронавирусом.

Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 65 лет и 79 лет и женщина, ей было 83 года, — говорится в сообщении.

Всего от коронавиурса в Новосибирской области скончались 96 человек.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Журналист НГС Алёна Истомина провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в нашем репортаже.

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