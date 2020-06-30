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Всё-таки не пранк: следователи нашли мужчин, избивших и затолкавших новосибирца в багажник

Доследственная проверка продолжается

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Все участники инцидента установлены

Все участники инцидента установлены

В Новосибирске следователи выяснили обстоятельства предполагаемого похищения человека, информация о котором появилась в минувшее воскресенье.

— В ходе проверочных мероприятий все лица установлены, опрошены следователем. В ходе опроса следователям СК мужчины свой поступок объяснили тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии. Доследственная проверка продолжается. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Видео, на котором человека бьют и запихивают в багажник автомобиля, появилось в паблике «Инцидент-Новосибирск» во «ВКонтакте» 28 июня. Очевидцы, снявшие видео, сообщали, что двое неизвестных напали на мужчину около дома по адресу Котовского,26, избили его, а после того, как тот потерял способность к сопротивлению, затолкали в багажник автомобиля Toyota Mark II.

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