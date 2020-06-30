Жителей центра Новосибирска переполошил звук сирен в ночи — в МЧС объяснили, что это

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что поводов для паники нет.



— Из представленного видео могу точно сказать, что это не сирены. По шуму ветра и по характеру звука могу сказать, что сирены звучат по-другому. Кроме того, система экстренного оповещения населения находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Новосибирской области. Каких-либо вводных по запуску данной системы не поступало. В Единой диспетчерской службе мэрии Новосибирска информация о запуске систем экстренного оповещения населения отсутствует. То видео, которое вы представили, не позволяет говорить о том, что запущены системы экстренного оповещения, — рассказали в ведомстве.