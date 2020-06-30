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Жителей центра Новосибирска переполошил звук сирен в ночи — в МЧС объяснили, что это

Спасатели рассказали, почему переживать не стоит

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Жители забеспокоились из-за странного звука

Жители забеспокоились из-за странного звука

Поздно вечером в понедельник, 29 июня, жителей Центрального района Новосибирска потревожили громкие звуки, похожие на сирены, которые повторились дважды с промежутком в 20 минут.

— Друзья, почему орёт сирена в центре города в 23 часа? — написал читатель.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что поводов для паники нет.

— Из представленного видео могу точно сказать, что это не сирены. По шуму ветра и по характеру звука могу сказать, что сирены звучат по-другому. Кроме того, система экстренного оповещения населения находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Новосибирской области. Каких-либо вводных по запуску данной системы не поступало. В Единой диспетчерской службе мэрии Новосибирска информация о запуске систем экстренного оповещения населения отсутствует. То видео, которое вы представили, не позволяет говорить о том, что запущены системы экстренного оповещения, — рассказали в ведомстве.

В начале апреля сирены выли в Новосибирске каждый час — таким образом проходила проверка систем оповещения.

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сработали сиренысистема оповещения
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