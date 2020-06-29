Хирург Андрей Хальзов и медсестра из Искитима попали в «Список памяти» медиков, умерших от коронавируса

В федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились ещё два медика из Новосибирской области.
По данным сайта, Ирина Антюхина работала медсестрой в Центральной инфекционной больнице города Искитима. О её смерти стало известно на днях. Родственники погибшей рассказали, что она работала в коронавирусной бригаде почти с самого начала пандемии в регионе. В больнице женщина страдала от одышки. После её перевели на ИВЛ.
О смерти Андрея Хальзова, врача-хирурга Дорожной клинической больницы Новосибирска, брата министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, стало известно сегодня. Информацию об этом подтвердили в медицинском учреждении. По данным источника НГС, мужчина попал в больницу больше двух недель назад.
Таким образом, в федеральном «Списке памяти» сейчас значатся семь новосибирских медиков.
Ранее мы рассказывали истории других медицинских работников, погибших от коронавируса в Новосибирске. 49-летний патологоанатом больницы № 25 Илья Жарков три недели вскрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице № 11. Медсестра Наталья Иволга «сгорела» от вируса за две недели. Ольга Маночкина, которая тоже работала медсестрой, больше двух недель находилась на ИВЛ, но коллегам-врачам не удалось её спасти.
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