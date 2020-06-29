Хирург Андрей Хальзов и медсестра из Искитима попали в «Список памяти» медиков, умерших от коронавируса

В федеральном «Списке памяти» погибших при пандемии коронавируса медицинских работников появились ещё два медика из Новосибирской области.



По данным сайта, Ирина Антюхина работала медсестрой в Центральной инфекционной больнице города Искитима. О её смерти стало известно на днях. Родственники погибшей рассказали, что она работала в коронавирусной бригаде почти с самого начала пандемии в регионе. В больнице женщина страдала от одышки. После её перевели на ИВЛ.

О смерти Андрея Хальзова, врача-хирурга Дорожной клинической больницы Новосибирска, брата министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, стало известно сегодня. Информацию об этом подтвердили в медицинском учреждении. По данным источника НГС, мужчина попал в больницу больше двух недель назад.