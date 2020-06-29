В Новосибирске начали судить руководство батутного центра Eversi, где пострадали дети

По данным следствия, обвиняемый в качестве индивидуального предпринимателя организовал тренировки на батутах в центре Eversi, которые проводили инструкторы-консультанты. По этому делу пострадавшими признаны три ребёнка.

В отношении директора батутного центра суд рассматривает аналогичное по составу преступления уголовное дело.

— Согласно обвинительному заключению, Кожевников А. М., являясь директором спортивного центра «Эверси», оказывал услуги в виде проведения занятий по прыжкам на батуте с привлечением к оказанию услуг инструкторов-консультантов, имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, — говорится в сообщении.

По данному делу признаны пострадавшими 11 детей.

В 2018 году директор Eversi продал центр другому предпринимателю, который продолжил предоставлять услуги по проведению занятий на батутах. С 2016 по 2018 год 13 несовершеннолетних получили травмы во время посещения батутного центра.



По данным «Контур.Фокус», батутный центр Eversi (ООО «Скайзон») был ликвидирован в сентябре 2018 года. Корреспондент НГС попыталась связаться с бывшим руководством центра, чтобы получить комментарий, однако ответа так и не поступило.