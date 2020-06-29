В Новосибирске начали судить руководство батутного центра Eversi, где пострадали дети

В понедельник, 29 июня, стало известно, что в Железнодорожный суд Новосибирска поступили дела на руководство батутного центра Eversi.
— 25.06.2020 года состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Полянского А. М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, обвиняемый в качестве индивидуального предпринимателя организовал тренировки на батутах в центре Eversi, которые проводили инструкторы-консультанты. По этому делу пострадавшими признаны три ребёнка.
В отношении директора батутного центра суд рассматривает аналогичное по составу преступления уголовное дело.
— Согласно обвинительному заключению, Кожевников А. М., являясь директором спортивного центра «Эверси», оказывал услуги в виде проведения занятий по прыжкам на батуте с привлечением к оказанию услуг инструкторов-консультантов, имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, — говорится в сообщении.
По данному делу признаны пострадавшими 11 детей.
В 2018 году директор Eversi продал центр другому предпринимателю, который продолжил предоставлять услуги по проведению занятий на батутах. С 2016 по 2018 год 13 несовершеннолетних получили травмы во время посещения батутного центра.
По данным «Контур.Фокус», батутный центр Eversi (ООО «Скайзон») был ликвидирован в сентябре 2018 года. Корреспондент НГС попыталась связаться с бывшим руководством центра, чтобы получить комментарий, однако ответа так и не поступило.
В феврале мы рассказывали истории двух детей, пострадавших на батутах. 11-летний мальчик повредил спину в мае 2019 года и полгода ходил в корсете — суд оценил ущерб в 40 тысяч рублей. Подобная история произошла годом раньше, когда 9-летняя Настя сломала позвоночник в батутном парке.