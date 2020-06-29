Новосибирских школьников не переведут на дистант с 1 сентября. Объяснение от Министерства образования

Министерство образования Новосибирской области дало пояснения по проекту «Цифровая образовательная среда». Власти опровергли слухи, которые стали распространяться в интернете.
Сегодня днем в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что по этому проекту якобы Новосибирскую область осенью переведут на дистанционное обучение. Предполагалось, что это будет экспериментом по внедрению цифровой образовательной среды.
— В связи с распространением в социальных сетях недостоверной информации о том, что в 14 субъектах Российской Федерации, в том числе в Новосибирской области, на новый учебный год оставят для школьников дистанционный режим обучения, Министерство образования Новосибирской области дает разъяснения, — говорится в официальном сообщении ведомства.
«Введение в новом учебном году в школах обучения в дистанционном режиме постановлением не предусмотрено»
Министерство образования НСО
— В настоящее время школы продолжают готовиться к новому учебному году в обычном штатном режиме и планируют начать его 1 сентября 2020, — подчеркнули в министерстве.
На какой стадии сейчас проект
Проект постановления о создании «Цифровой образовательной среды» появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас проект проходит антикоррупционнную экспертизу и общественные обсуждения — его ещё не приняли.
О чём проект
Как сообщили в региональном Минобре, проект подразумевает, что с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года в процессе обучения школьников и студентов средне-профессиональных училищ появятся некоторые изменения.
Из сообщения министерства следует, что в Новосибирске появится 5 центров цифрового образования детей «IT-куб», также в 233 школах планируют обновить внутренние локальные сети и обеспечить информационную безопасность при работе с персональными данными.
В 2020 году ещё в 95 школ и 6 училищ хотят закупить новое оборудование, в 2021 году техникой планируют обеспечить 301 образовательную организацию, в 2022 — 130.
— В «мобильный класс» каждой школы входят — МФУ (принтер, сканер, копир), 6 ноутбуков для управленческого персонала, 2 ноутбука педагога, 2 интерактивных комплекса с вычислительным блоком, 30 ноутбуков для класса, — говорится в сообщении.
Кроме того, по проекту планируется перевести все сайты образовательных организаций на платформу «Госвеб» (интерактивный конструктор сайтов), которую разрабатывают Минпросвещения РФ совместно с Минкомсвязью РФ.
Ещё один пункт: на «Госуслугах» появится личный кабинет для школьников, родителей и учителей. Как сообщили в министерстве, это поможет иметь доступ к необходимой информации.
— Родителям (законным представителям) и обучающимся поможет пользоваться электронным дневником и электронным расписанием, всем участникам образовательного процесса — обмениваться быстрыми сообщениями. Для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений станут доступными электронная библиотека, электронный документооборот, электронная отчетность, учет освоения программ дополнительного образования детей, учет достижений обучающихся, результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, планирование финансово-хозяйственной деятельности, — пояснили в Минобре.
Также должна появится интерактивная витрина «Маркетплейс» (её только разрабатывают) — с её помощью преподаватели смогут проходить программы повышения квалификации.
Сколько денег потратят на него
Всего на реализацию проекта в Новосибирской области в 2020–2022 годы планируют потратить
Режим дистанционного обучения в Новосибирске действует с начала апреля. За это время мы успели выслушать и родителей, и учителей, и министра образования Новосибирска. Отзывов было много, и все они отличались друг от друга. А здесь мы публиковали колонку мамы второклассника Анастасии Кравченко, которая рассказала, почему в дистанционном обучении на самом деле много плюсов.