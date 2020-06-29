Новосибирских школьников не переведут на дистант с 1 сентября. Объяснение от Министерства образования

— В настоящее время школы продолжают готовиться к новому учебному году в обычном штатном режиме и планируют начать его 1 сентября 2020, — подчеркнули в министерстве.



На какой стадии сейчас проект

Проект постановления о создании «Цифровой образовательной среды» появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас проект проходит антикоррупционнную экспертизу и общественные обсуждения — его ещё не приняли.



О чём проект

Как сообщили в региональном Минобре, проект подразумевает, что с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года в процессе обучения школьников и студентов средне-профессиональных училищ появятся некоторые изменения.



Из сообщения министерства следует, что в Новосибирске появится 5 центров цифрового образования детей «IT-куб», также в 233 школах планируют обновить внутренние локальные сети и обеспечить информационную безопасность при работе с персональными данными.



В 2020 году ещё в 95 школ и 6 училищ хотят закупить новое оборудование, в 2021 году техникой планируют обеспечить 301 образовательную организацию, в 2022 — 130.

