29 июня понедельник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 69.13
eur 77.54
Тема дня Скончался брат министра здравоохранения НСО

Все новости

Все новости
Экономика Опрос

Новосибирскстат: сибиряки, в среднем, зарабатывают больше 41 тысячи рублей в месяц — самые «хлебные» сферы

И анонимный опрос от НГС, чтобы выяснить, соответствуют ли эти суммы реальному положению дел

527
6 Обсудить

Поделиться

Меньше всего в регионе зарабатывают сотрудники общепита

Меньше всего в регионе зарабатывают сотрудники общепита

В понедельник, 29 июня, Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе за январь-апрель 2020 года. Она составила 41 545 рублей.

По данным аналитиков, в Новосибирской области средняя зарплата чуть ниже — 39 162 рубля. Больше всего получают работники в сферах финансов (70 819 рублей) и информационной безопасности (67 918 рублей). Меньше всего зарплаты у сотрудников общепита (22 300 рублей), а также людей, которые работают в сфере сельского хозяйства (25 808 рублей).

— Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — сообщает Новосибирскстат.

Мы решили выяснить, насколько реальны эти цифры. Предлагаем вам пройти анонимный опрос через Google-форму. Напишите, кем вы работаете, сколько получаете и хватает ли вам этих денег на жизнь. Мы проанализируем ваши ответы и поделимся результатами.

На прошлой неделе стало известно, что почти 15% жителей Новосибирской области оказались за чертой бедности.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

зарплатаНовосибирскстатопрос
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!