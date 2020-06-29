Новосибирскстат: сибиряки, в среднем, зарабатывают больше 41 тысячи рублей в месяц — самые «хлебные» сферы

В понедельник, 29 июня, Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе за январь-апрель 2020 года. Она составила 41 545 рублей.



По данным аналитиков, в Новосибирской области средняя зарплата чуть ниже — 39 162 рубля. Больше всего получают работники в сферах финансов (70 819 рублей) и информационной безопасности (67 918 рублей). Меньше всего зарплаты у сотрудников общепита (22 300 рублей), а также людей, которые работают в сфере сельского хозяйства (25 808 рублей).