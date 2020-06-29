Новосибирскстат: сибиряки, в среднем, зарабатывают больше 41 тысячи рублей в месяц — самые «хлебные» сферы

В понедельник, 29 июня, Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе за январь-апрель 2020 года. Она составила 41 545 рублей.
По данным аналитиков, в Новосибирской области средняя зарплата чуть ниже — 39 162 рубля. Больше всего получают работники в сферах финансов (70 819 рублей) и информационной безопасности (67 918 рублей). Меньше всего зарплаты у сотрудников общепита (22 300 рублей), а также людей, которые работают в сфере сельского хозяйства (25 808 рублей).
— Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — сообщает Новосибирскстат.
Мы решили выяснить, насколько реальны эти цифры. Предлагаем вам пройти анонимный опрос через Google-форму. Напишите, кем вы работаете, сколько получаете и хватает ли вам этих денег на жизнь. Мы проанализируем ваши ответы и поделимся результатами.
На прошлой неделе стало известно, что почти 15% жителей Новосибирской области оказались за чертой бедности.