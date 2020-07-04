Почему деревья у вашего дома могут спилить или обрезать — показываем на картинках

В Новосибирске часто сносят деревья в жилых дворах и парках, но вот новые зелёные насаждения на этих местах появляются не всегда. О том, как изменился Новосибирск за последние 15 лет, мы рассказывали в этом материале — места, которые ещё недавно занимали леса и поля, теперь остались совсем без зелени. А в начале июня жители домов в центре города рассказали о вырубке клёнов и ив рядом со спортивной площадкой. В мэрии эти деревья назвали аварийными, в разрешении на снос указали, что работы выполняются без оплаты восстановительной стоимости, то есть заново засаживать двор деревьями и кустарниками придётся самим жителям домов.
Корреспондент НГС решил обратиться в мэрию города, чтобы выяснить, по каким признакам определяют аварийное дерево и куда могут обратиться новосибирцы, если считают, что работы во дворе незаконны.
В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что порядок содержания деревьев и кустарников в городе определяют два документа — это решение Совета депутатов Новосибирска «О правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске» (от 22.02.2012 № 539) и постановление мэрии «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений» (от 24.03.2020 № 1033).
— Принятие решения о сносе или обрезке зеленых насаждений, расположенных на придомовой территории, относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Проведение этих работ осуществляется специализированными организациями по договору с управляющей компанией или ТСЖ многоквартирного дома на основании выданного разрешения, которое управление по благоустройству общественных пространств мэрии выдало на снос или обрезку, — добавили в пресс-центре.
Итак, подытожим. Для сноса дерева, его замены, пересадки и обрезки необходимо разрешение, срок его действия — один год. Выдаёт такое разрешение управление по благоустройству общественных пространств мэрии (в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии), отдел благоустройства, озеленения и транспорта или отдел благоустройства, озеленения, транспорта и районной административно-технической инспекции (в администрации района или округа). Ну а принять решение о том, что деревья во дворе следует срубить или обрезать, могут лишь по итогам общедомового собрания.
Как определяется аварийность дерева?
Агроном администрации района (или округа), осмотрев дерево, выносит решение о его аварийности. Есть как минимум семь признаков того, что дерево подлежит сносу: сухостой, трещины, слабые углы отхождения ветви от ствола, гниения, некрозы, нарушения корневой системы и слабый скелет дерева.
Однако этим всё не ограничивается. В «Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (приказ Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил») уточняется, что существуют определённые СНиПы для размещения деревьев. Если дерево мешает естественному освещению, расположено близко к стенам здания, тротуару или проезжей части, — оно может быть снесено.
Куда обращаться, если деревья во дворе сносят незаконно?
В мэрии Новосибирска объяснили, что для того, чтобы удостовериться в законности работ, нужно в первую очередь обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Там должны объяснить, на каком основании на участке рубят деревья, а также было ли выдано разрешение о предоставлении этой муниципальной услуги администрацией города.
— В случае отказа УК и ТСЖ предоставлять информацию, можно обратиться в управление по благоустройству общественных пространств мэрии по вопросу выданного разрешения на конкретный адрес (письменно на электронную почту: zgribenko@admnsk.ru или по телефонам: 227-52-73, 227-52-83). В случае отсутствия разрешения мэрии на снос или обрезку зеленых насаждений и обнаружения факта проведения таких работ необходимо обратиться в управление МВД России по городу Новосибирску, — добавили в пресс-центре.
В начале мая жители «Стрижей» остановили незаконную, по их мнению, вырубку деревьев на улице Лобачевского — для этого им пришлось вызвать полицию.