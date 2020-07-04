Почему деревья у вашего дома могут спилить или обрезать — показываем на картинках

Корреспондент НГС решил обратиться в мэрию города, чтобы выяснить, по каким признакам определяют аварийное дерево и куда могут обратиться новосибирцы, если считают, что работы во дворе незаконны.



В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что порядок содержания деревьев и кустарников в городе определяют два документа — это решение Совета депутатов Новосибирска «О правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске» (от 22.02.2012 № 539) и постановление мэрии «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений» (от 24.03.2020 № 1033).



— Принятие решения о сносе или обрезке зеленых насаждений, расположенных на придомовой территории, относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Проведение этих работ осуществляется специализированными организациями по договору с управляющей компанией или ТСЖ многоквартирного дома на основании выданного разрешения, которое управление по благоустройству общественных пространств мэрии выдало на снос или обрезку, — добавили в пресс-центре.