Избирком заказал рекламу выборов в новосибирский горсовет — рассказываем, на что потратят 9 миллионов

По второй закупке ролики должны будут выходить в эфир канала с аудиторией не менее 500 тысяч человек. Подрядчику готовы заплатить 800 тысяч 400 рублей — объём эфирного времени должен составить не менее не 2370 секунд.

Третья закупка также касается трансляции видео за 416 тысяч рублей, объём эфирного времени — 9720 секунд. Для этого заказчик ищет канал с охватом не менее 80% жителей Новосибирска.



— В рамках оказания услуг Исполнитель размещает 4 (четыре) вида видеороликов продолжительностью не более 30 секунд каждый с информационными материалами о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, предоставленных Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией, — написано в документации о торгах к третьей закупке.

Информацию о выборах также будут размещать на радио, для поиска подрядчика объявили два аукциона. За трансляцию аудиоматериалов готовы заплатить 300 тысяч рублей по одной из закупок и 798 тысяч 336 рублей — по второй.

Кроме этого, информацию о выборах будут размещать на пилонах в поликлиниках, это может обойтись в бюджету в 120 тысяч рублей.

