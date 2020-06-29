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Избирком заказал рекламу выборов в новосибирский горсовет — рассказываем, на что потратят 9 миллионов

Деньги выделят из городского бюджета

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Рекламу выборов разместят на нескольких площадках

Рекламу выборов разместят на нескольких площадках

Муниципальная избирательная комиссия Новосибирска объявила 12 закупок на рекламу выборов в горсовет. За её распространение на разных площадках готовы заплатить более 9 миллионов рублей, средства выделят из городского бюджета.

Через три закупки избирком покупает рекламу на каналах. За размещение видеороликов о выборах в Совет депутатов по одной из закупок готовы заплатить 400 тысяч. С 1 августа по 13 сентября видео должны выйти общей продолжительностью не менее 10 560 секунд, их будет транслировать канал с потенциальной аудиторией от 1 млн 250 тысяч человек.

По второй закупке ролики должны будут выходить в эфир канала с аудиторией не менее 500 тысяч человек. Подрядчику готовы заплатить 800 тысяч 400 рублей — объём эфирного времени должен составить не менее не 2370 секунд.

Третья закупка также касается трансляции видео за 416 тысяч рублей, объём эфирного времени — 9720 секунд. Для этого заказчик ищет канал с охватом не менее 80% жителей Новосибирска.

— В рамках оказания услуг Исполнитель размещает 4 (четыре) вида видеороликов продолжительностью не более 30 секунд каждый с информационными материалами о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, предоставленных Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией, — написано в документации о торгах к третьей закупке.

Информацию о выборах также будут размещать на радио, для поиска подрядчика объявили два аукциона. За трансляцию аудиоматериалов готовы заплатить 300 тысяч рублей по одной из закупок и 798 тысяч 336 рублей — по второй.

Кроме этого, информацию о выборах будут размещать на пилонах в поликлиниках, это может обойтись в бюджету в 120 тысяч рублей.

Также город готов заплатить за публикации в сетевом издании. Для этого объявили закупку на 650 тысяч рублей. Баннер должен будет располагаться на первой странице и содержать гиперссылку на сайт городской избирательной комиссии.

Рекламу хотят разместить и в метрополитене, рекламные стикеры разместят на девяти станциях. За это готовы заплатить 646 тысяч 450 рублей.

— Для достижения наибольшего охвата от размещения информационных материалов стикеры должны располагаться ближе к центру перрона. На конечных станциях Ленинской и Дзержинской линии аппликации должны располагаться на стороне убытия электропоезда, а на центральных станциях Ленинской и Дзержинской линии всегда по направлению к центру города, — написано в документах.

Самая большая статья расходов — наружная реклама. За малый формат готовы заплатить 402 тысячи 316 рублей. Рекламу разместят на пилларах на улице Гоголя, Советской, Ленина, Челюскинцев, проспекте Карла Маркса, площади Труда и улице Ватутина. Дороже обойдутся баннеры размером 3 на 12 м на Красном проспекте, улице Большевистской и Бердском шоссе — за них готовы отдать 1 млн 575 тысяч 940 рублей.

На видеоэкранах информацию о выборах планируют разместить за 1 млн 106 тысяч 300 рублей.

— Исполнитель размещает видеоролики на не менее чем на 16 видеоэкранах, расположенных на фасадах зданий, на ограждающих несущих конструкциях зданий на территории города Новосибирска, — написано в документации.

Здания, на которых находятся экраны, должны находиться в местах, где проходит много людей и транспорта.

Также один видеоролик короче 7 секунд разместят на 28 медиафасадах города. За это размещение готовы заплатить 2 млн 127 тысяч рублей.

Выборы в горсовет Новосибирска пройдут 13 сентября.

В прошлом году Новосибирский метрополитен заказывал распространение новостей о себе в интернете. Он оценил публикации в 1 млн рублей. А два года назад мэрия потратила 52 млн на эфиры и публикации о себе. Это было сделано для того, чтобы предоставить жителям официальную информацию о социально-экономическом и культурном развитии Новосибирска.

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