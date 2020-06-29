Россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию. ЦИК пригрозил ей уголовным делом

Гражданка России Яэль Ильински смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию, находясь при этом в Израиле. Женщина волеизъявилась на участках в Тель-Авиве и Хайфе, а после прошла процедуру электронного голосования. По словам Ильински, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.
Ответ из Центризбиркома не заставил себя долго ждать. Секретарь ЦИК Майя Гришина предупредила, что за подобные нарушения грозит уголовное преследование.
— Выборное законодательство содержит общий принцип относительно возможности граждан России проголосовать за рубежом по факту явки на зарубежном участке. При этом есть определенная вероятность того, что гражданин будет недобросовестный и, злоупотребляя своим правом, проголосует на нескольких участках в одной стране за рубежом или, например, пересечет границу и сделает это в нескольких европейских странах. Поскольку электронных списков, единой электронной системы связи нет, сейчас иное решение невозможно, — цитирует Гришину агентство «Интерфакс».
Уголовная ответственность за такие нарушения, по словам представителя ЦИК, «есть та самая страховка от того, чтобы это не происходило». При этом условия, которые создаются для голосования за рубежом, «в основном всё-таки исключают эти ситуации на организационном направлении».
Статья 142.2 Уголовного кодекса предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до
Ранее журналист «Дождя» Павел Лобков заявлял, что смог проголосовать дважды — на участке и через интернет. Позже ЦИК объявил, что результат повторного голосования будет аннулирован.
Граждане России волеизъявляются по вопросу поправок в Конституцию с 25 июня. Итоговый день голосования — 1 июля — по всей стране объявлен выходным. Избирательные пункты появились по всей России и местами вызывают неоднозначные реакции общественности: так, россиянам предлагают голосовать на детских площадках, за гаражами и даже на пеньках.