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Заброшенный дом загорелся недалеко от Закаменского — огонь прорвался на крышу

На месте сейчас работают пожарные

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Дом загорелся недалеко от микрорайона Закаменский

Дом загорелся недалеко от микрорайона Закаменский

В Октябрьском районе загорелся кирпичный барак — огонь прорвался на крышу здания, на месте работают пожарные.

Пожар начался днём

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Выехали на ликвидацию пожара в расселённом бараке на улице Кирзавод, 2/7. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит расселённый барак. Площадь пожара — 64 квадратных метра. В настоящий момент на месте работают 7 единиц техники, 34 человека, — сообщили в ведомстве.

В пожаре никто не пострадал

В пожаре никто не пострадал

На месте продолжается тушение, пострадавших нет.

Сегодня синоптики сообщили, что к Новосибирску приближается аномальная жара. Из-за этого повышается риск возникновения пожаров.

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пожарОктябрьский районГУ МЧС по Новосибирской области
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