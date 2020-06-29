Заброшенный дом загорелся недалеко от Закаменского — огонь прорвался на крышу

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.



— Выехали на ликвидацию пожара в расселённом бараке на улице Кирзавод, 2/7. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит расселённый барак. Площадь пожара — 64 квадратных метра. В настоящий момент на месте работают 7 единиц техники, 34 человека, — сообщили в ведомстве.