«Обалдел от пробки»: новосибирец снял с высоты множество людей и машин у озера — попробуйте всех пересчитать

В минувшие жаркие выходные новосибирцы атаковали ближайшие пляжи, устроив большую пробку на выезде из города. Затор у коттеджного посёлка Рыбачий под Новосибирском снял читатель НГС.

— Я ехал по объездной в сторону Криводановки и обалдел от пробки — несколько километров. Когда проехал поворот на озеро и пробка закончилась, мне стало интересно, куда все едут, — рассказал корреспонденту НГС автор видео.

В субботу, 27 июня, мужчина снял с квадрокоптера берег озера Старица (в 2ГИС озеро называется Бирюзовым), который облюбовали отдыхающие, а также забитую машинами дорогу к нему.