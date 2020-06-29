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«Обалдел от пробки»: новосибирец снял с высоты множество людей и машин у озера — попробуйте всех пересчитать

Автор видео рассказал, что он попал в затор, а потом ему стало интересно, куда все едут

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Такую картину можно было наблюдать в минувшую субботу у озера Старица, недалеко от посёлка Рыбачий&nbsp;

Такую картину можно было наблюдать в минувшую субботу у озера Старица, недалеко от посёлка Рыбачий 

В минувшие жаркие выходные новосибирцы атаковали ближайшие пляжи, устроив большую пробку на выезде из города. Затор у коттеджного посёлка Рыбачий под Новосибирском снял читатель НГС.

— Я ехал по объездной в сторону Криводановки и обалдел от пробки — несколько километров. Когда проехал поворот на озеро и пробка закончилась, мне стало интересно, куда все едут, — рассказал корреспонденту НГС автор видео.

В субботу, 27 июня, мужчина снял с квадрокоптера берег озера Старица (в 2ГИС озеро называется Бирюзовым), который облюбовали отдыхающие, а также забитую машинами дорогу к нему.

На видео заметно несколько сотен припаркованных у озера машин, а также большое количество загорающих на пляже и купающихся в озере людей.

Новосибирцы не стали оставаться дома в такую жару и отправились загорать и купаться к озеру Старица

О том, что жители города в эту субботу, 27 июня, из-за жаркой погоды ринулись на пляжи, позабыв про карантинные меры и рекомендованную социальную дистанцию, мы рассказывали в эти выходные, а также публиковали фото и видео с заполненных пляжей.

В выходные также стало известно о том, что в Новосибирской области постановлением губернатора Андрея Травникова были продлены ограничительные меры до 1 августа. Сегодня глава региона заявил, что «людей дома держать сложно» и предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности.

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пляжи Новосибирскажара
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