«Обалдел от пробки»: новосибирец снял с высоты множество людей и машин у озера — попробуйте всех пересчитать

В минувшие жаркие выходные новосибирцы атаковали ближайшие пляжи, устроив большую пробку на выезде из города. Затор у коттеджного посёлка Рыбачий под Новосибирском снял читатель НГС.
— Я ехал по объездной в сторону Криводановки и обалдел от пробки — несколько километров. Когда проехал поворот на озеро и пробка закончилась, мне стало интересно, куда все едут, — рассказал корреспонденту НГС автор видео.
В субботу, 27 июня, мужчина снял с квадрокоптера берег озера Старица (в 2ГИС озеро называется Бирюзовым), который облюбовали отдыхающие, а также забитую машинами дорогу к нему.
На видео заметно несколько сотен припаркованных у озера машин, а также большое количество загорающих на пляже и купающихся в озере людей.
О том, что жители города в эту субботу, 27 июня, из-за жаркой погоды ринулись на пляжи, позабыв про карантинные меры и рекомендованную социальную дистанцию, мы рассказывали в эти выходные, а также публиковали фото и видео с заполненных пляжей.
В выходные также стало известно о том, что в Новосибирской области постановлением губернатора Андрея Травникова были продлены ограничительные меры до 1 августа. Сегодня глава региона заявил, что «людей дома держать сложно» и предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности.