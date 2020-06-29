Российские кинотеатры откроются 15 июля

— Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование, — рассказал Дмитрий Чернышенко в начале июня во время брифинга с другими членами правительства.

Театры и концертные залы, по словам Чернышенко, откроются только осенью. Для них у Роспотребнадзора рекомендаций пока нет.

В связи с распространением коронавируса Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта . Аналогичные ограничения ввели для музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций.