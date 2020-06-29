Российские кинотеатры откроются 15 июля

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры откроются
Ранее Чернышенко говорил, что, пока не закончится история с коронавирусом, работать они будут по особым правилам, которые утвердил Роспотребнадзор. Среди них как общие рекомендации вроде использования масок и антисептиков, так и специфические: билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместе. Правда, наказывать зрителей за нарушение рассадки не будут.
— Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование, — рассказал Дмитрий Чернышенко в начале июня во время брифинга с другими членами правительства.
Театры и концертные залы, по словам Чернышенко, откроются только осенью. Для них у Роспотребнадзора рекомендаций пока нет.
В связи с распространением коронавируса Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с
За это время, по словам вице-премьера, потери российских учреждений культуры (они включены в список пострадавших в результате пандемии отраслей) во время пандемии коронавируса составили порядка