МЧС объявило экстренное предупреждение — новосибирцев ждёт аномальная жара

Синоптики подготовили прогноз погоды — в ближайшие дни осадки маловероятны, а температура воздуха в Новосибирске прогреется до +30 градусов. В Новосибирской области температура ожидается даже выше — в МЧС объявили экстренное предупреждение.
— Очередной циклон будет идти на районы Западной Сибири. В основном его влияние коснется атмосферных фронтов западных районов области. Поэтому в ближайшие два дня осадки и ливневые дожди вероятны по западу области с порывистыми ветрами до 20 метров в секунду. Возобновится жаркая погода, — объяснил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В городе 30 июня около +26. А 1 и 2 июля температура воздуха повысится и составит +29... +30 градусов. В ночные часы в ближайшие три дня сохранится стабильная температура — около +16... +17 градусов.
В ближайшие двое суток осадки в городе маловероятны. А вот 2 июля в городе ожидаются ливневые дожди. Ветер также будет слабеть. 30 июня ветер до 15 метров в секунду. 1 и 2 июля умеренный — 5–10 метров в секунду.
— В период с 30 июня по 5 июля 2020 года на территории Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода с температурными значениями +30 градусов Цельсия и выше. Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах (источник ЧС — аномально жаркая погода), — сообщает новосибирское МЧС.
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