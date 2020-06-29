МЧС объявило экстренное предупреждение — новосибирцев ждёт аномальная жара

В городе 30 июня около +26. А 1 и 2 июля температура воздуха повысится и составит +29... +30 градусов. В ночные часы в ближайшие три дня сохранится стабильная температура — около +16... +17 градусов.



В ближайшие двое суток осадки в городе маловероятны. А вот 2 июля в городе ожидаются ливневые дожди. Ветер также будет слабеть. 30 июня ветер до 15 метров в секунду. 1 и 2 июля умеренный — 5–10 метров в секунду.

— В период с 30 июня по 5 июля 2020 года на территории Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода с температурными значениями +30 градусов Цельсия и выше. Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах (источник ЧС — аномально жаркая погода), — сообщает новосибирское МЧС.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности. А НГС подготовил инструкцию о том, как выбрать сладкий и сочный арбуз.