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Здоровье

Жительница Новосибирской области умерла после укуса клеща

Пенсионерка заразилась клещевым энцефалитом, от которого у неё не было прививки

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У умершей женщины не было прививки от клещевого энцефалита

У умершей женщины не было прививки от клещевого энцефалита

В Новосибирской области женщина скончалась от клещевого энцефалита — об этом сегодня, 29 июня, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

— К сожалению, 24 июня, зарегистрирован летальный исход от клещевого энцефалита. Это женщина, 64 года, не была привита от клещевого энцефалита, клещ не исследован, — сообщила Аксёнова на оперативном совещании.

Замминистра уточнила, что состояние пациентки усугубилось из-за тяжёлой сопутствующей патологией.

В прошлом году НГС рассказывал историю школьника Сунатулло Забирова. Подросток прогулялся по лесу у Ключ-Камышенского плато в Новосибирске, где на него заполз клещ. Несмотря на то, что укуса не было, мальчик заболел энцефалитом и впал в кому.

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