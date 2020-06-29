Жительница Новосибирской области умерла после укуса клеща

В Новосибирской области женщина скончалась от клещевого энцефалита — об этом сегодня, 29 июня, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

— К сожалению, 24 июня, зарегистрирован летальный исход от клещевого энцефалита. Это женщина, 64 года, не была привита от клещевого энцефалита, клещ не исследован, — сообщила Аксёнова на оперативном совещании.



Замминистра уточнила, что состояние пациентки усугубилось из-за тяжёлой сопутствующей патологией.



В прошлом году НГС рассказывал историю школьника Сунатулло Забирова. Подросток прогулялся по лесу у Ключ-Камышенского плато в Новосибирске, где на него заполз клещ. Несмотря на то, что укуса не было, мальчик заболел энцефалитом и впал в кому.