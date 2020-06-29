На этой неделе в Новосибирске начнутся новые теплоиспытания — публикуем список улиц, где отключат горячую воду

— Производство ремонтных работ в стесненных условиях старого центра требует больше времени, уточнили в СГК.



Подъём давления в трубопроводах будет проходить до 9 июля, после этого бригады будут устранять выявленные дефекты.

Предыдущие испытания в Новосибирске начались 26 июня, они также затрагивали Центральный и Октябрьский районы.

