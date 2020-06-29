На этой неделе в Новосибирске начнутся новые теплоиспытания — публикуем список улиц, где отключат горячую воду

3 июля в Новосибирске начнётся новый этап теплоиспытаний. Они затронут Заельцовский, Калининский, Центральный и Октябрьский районы в зоне работы ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2.
Список улиц, на которых будет отключена горячая вода, сообщили в «Сибирской генерирующей компании».
В Заельцовском и Калининском районах испытания продлятся до 12 июля на улицах Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, Красный проспект (от станции метро Гагаринская до улицы Северной), Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановой (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповской, Пулеметной.
В Центральном и Октябрьском районах горячей воды не будет до 16 июля на улицах Серебренниковской, Горького (от улицы Революции до Серебренниковской), Сакко и Ванцетти (от Инской до Кирова), Чаплыгина, Щетинкина, Депутатской, Октябрьской, Свердлова, Спартака, Каинской, Инской, Якушева, Садовой, Богаткова, Восход, Гурьевской, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская и Декабристов (до улицы Лобова), III Интернационала, 9 Ноября, Обской, Большевистской (от Сакко и Ванцетти до Лобова).
Карта СГК онлайн
— Производство ремонтных работ в стесненных условиях старого центра требует больше времени, уточнили в СГК.
Подъём давления в трубопроводах будет проходить до 9 июля, после этого бригады будут устранять выявленные дефекты.
Предыдущие испытания в Новосибирске начались 26 июня, они также затрагивали Центральный и Октябрьский районы.