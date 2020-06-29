Роспотребнадзор: в Новосибирской области снижается темп прироста заболевших коронавирусом

В Новосибирской области снижается темп прироста заболевших коронавирусом.
Об этом рассказал глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве НСО.
— Необходимо отметить, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 734 случая коронавирусной инфекции, что на 1,8% ниже предыдущей недели. Ситуация остается сложной, но тем не менее есть позитивная динамика по уменьшению темпа прироста. Если посмотреть еженедельный среднесуточный показатель темпа прироста, то следует отметить, что у нас положительного темпа прироста нет, у нас идет снижение, — сообщил Щербатов.
Александр Щербатов также рассказал, что в регионе начались исследования, которые позволят выяснить, как формируется коллективный иммунитет от коронавируса у жителей Новосибирской области.
На прошлой неделе стало известно, что для участия в исследовании подали слишком много заявок, и поэтому отбор добровольцев продлился.