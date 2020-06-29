29 июня понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 69.13
eur 77.54
Тема дня Скончался брат министра здравоохранения НСО

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Роспотребнадзор: в Новосибирской области снижается темп прироста заболевших коронавирусом

За прошлую неделю выявили на 1,8% меньше заразившихся

5 492
63 Обсудить

Поделиться

О темпах прироста заболевших сообщил глава регионального Роспотребнадзора

О темпах прироста заболевших сообщил глава регионального Роспотребнадзора

В Новосибирской области снижается темп прироста заболевших коронавирусом.

Об этом рассказал глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве НСО.

— Необходимо отметить, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 734 случая коронавирусной инфекции, что на 1,8% ниже предыдущей недели. Ситуация остается сложной, но тем не менее есть позитивная динамика по уменьшению темпа прироста. Если посмотреть еженедельный среднесуточный показатель темпа прироста, то следует отметить, что у нас положительного темпа прироста нет, у нас идет снижение, — сообщил Щербатов.

Александр Щербатов также рассказал, что в регионе начались исследования, которые позволят выяснить, как формируется коллективный иммунитет от коронавируса у жителей Новосибирской области.

На прошлой неделе стало известно, что для участия в исследовании подали слишком много заявок, и поэтому отбор добровольцев продлился.

По теме (1)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

РоспотребнадзорКоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (63)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!