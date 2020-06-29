Роспотребнадзор: в Новосибирской области снижается темп прироста заболевших коронавирусом

Александр Щербатов также рассказал, что в регионе начались исследования, которые позволят выяснить, как формируется коллективный иммунитет от коронавируса у жителей Новосибирской области.

На прошлой неделе стало известно, что для участия в исследовании подали слишком много заявок, и поэтому отбор добровольцев продлился.