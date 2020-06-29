«Переобулись и побежали вместе с лопатами»: под Новосибирском выгорел лес — как его спасали местные

В воскресенье, 28 июня, в селе Ленинское под Новосибирском сгорело почти 2 тысячи квадратных метров леса. Вместе с пожарными с огнем боролись и жители села — они рассказали, как это было.
Как объяснила жительница деревни Ольга Трофимцева, дым в лесу заметили около 9 утра.
— Двое поехали на машине посмотреть, потому что дым нетипичный для маленького возгорания, и сразу по телефону начали вызывать на помощь соседей, — рассказала Ольга.
По словам девушки, после этого местные сразу вызвали пожарных и поехали в лес сами — на месте было около 10 гражданских машин и 2 пожарные.
— Переобулись и побежали вместе с лопатами. Разошлись, начали держать линию, чтобы пал не ушёл дальше. Там было очень много женщин: и в возрасте, и молодых. Мужчины прямо внутрь заходили, а мы просто периметр держали. Бегали туда-сюда, потому что языки пламени возникали в разных местах. Смотришь — там появилось, побежал, перекопал, потом в другое место. Копать было тоже трудно. Нужно было воткнуть штык с четырёх сторон, потому что там мелкие, тонкие корневища. Надо было их прорубить и докопаться, там настолько много слоев, веками накоплено, — рассказала Трофимцева.
Девушка объяснила, что, несмотря на подкопы, огонь расползался дальше, а до жилых домов осталось около 200 метров.
— Смотрю, там, где я прокопала, довольно глубоко, до земли дорыла — метров 5 полоску, но пал всё равно перешёл под низом. Прихожу, а уже дальше тление. Травы сухой очень много, — вспомнила Ольга.
Трофимцева рассказала, что из леса выбежало много животных, девушка видела лис, мышей и бурундуков. Некоторые люди, по её словам, в руках выносили птенцов, которые не научились летать.
— Когда мы ждали пожарных машин, мне казалось, что их шланг нас спасет, он так хорошо поливает. А оказалось, что это капля в море. Между деревьев его так легко не протащить, он тяжёлый, длинный. И бегать с ним не получится. У пожарных ещё обмундирование тяжелое, и эти ветки, дым, ветер — настойчивый, сильный. Я была в двух свитерах, потому что он был холодный, — описала ситуацию Трофимцева.
На этом видео снято, как местные жители тушат пожар.
По словам местных жителей, сегодня в лесу снова появились небольшие очаги:
— Утром снова ветер начался. Невозможно на такой огромной площади все пресечь, опять пожарных вызвали. Сердце щемит, потому что животные там, — рассказала девушка.
Ольга вместе с другими жителями села предполагает, что пожар начался из-за отдыхающих в лесу. В субботу, по словам девушки, отдыхающие с палатками «облепили» берег и жгли костры.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, причина пожара ещё не установлена. В ведомстве уточнили, что заявка о пожаре поступила в 10 утра, а полностью ликвидировали пожар к 17:18. Там же сказали, что сгорело 2 тысячи квадратных километров леса.
На этом видео — последствия пожара, которые сняли сегодня утром.
С начала этого года и до середины мая в Новосибирской области пожары произошли на площади в 1,8 миллиона гектаров. Это больше 10% региона. Область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России.
Здесь мы публиковали разговор с Александром Суховым, представителем команды добровольных лесных пожарных Новосибирской области. По его словам, большинство ландшафтных пожаров происходит по вине людей.
Он также рассказал, что ландшафтные пожары загрязняют воздух. Канцерогены, которые выделяются в результате горения, могут накапливаться в организме человека и приводить к разным заболеваниям. Также пожары приводят к уменьшению биологического разнообразия.
НГС писал о крупном пожаре, который произошёл в Маслянинском районе 23 апреля. Из-за него сгорели 80 построек. За день до этого начали массово полыхать поля, и из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на дачные сообщества. Тушить дома пожарным помогали местные жители — в ход шли хозяйственные шланги и вёдра, а также авиация.