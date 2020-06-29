«Переобулись и побежали вместе с лопатами»: под Новосибирском выгорел лес — как его спасали местные

В воскресенье, 28 июня, в селе Ленинское под Новосибирском сгорело почти 2 тысячи квадратных метров леса. Вместе с пожарными с огнем боролись и жители села — они рассказали, как это было.



Как объяснила жительница деревни Ольга Трофимцева, дым в лесу заметили около 9 утра.

— Двое поехали на машине посмотреть, потому что дым нетипичный для маленького возгорания, и сразу по телефону начали вызывать на помощь соседей, — рассказала Ольга.

По словам девушки, после этого местные сразу вызвали пожарных и поехали в лес сами — на месте было около 10 гражданских машин и 2 пожарные.