Скончался врач Андрей Хальзов — родной брат министра здравоохранения НСО. У него был коронавирус

Андрей Хальзов, по данным источника НГС, попал в больницу больше двух недель назад. У него диагностировали коронавирус.

Сам министр здравоохранения Константин Хальзов отказался от комментариев.

По данным сайта Новосибирского государственного медицинского университета, Андрей Хальзов был доцентом кафедры хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей. Сам он окончил вуз в 1987 году .

Редакция НГС приносит соболезнования семье Андрея Васильевича.

На прошлой неделе НГС рассказывал о смерти медсестры из Искитима, которая умерла от COVID-19. Сибирячку несколько раз переводили в реанимацию, там у неё дважды случалась остановка сердца.