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Срочно Скончался брат министра здравоохранения НСО

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Скончался врач Андрей Хальзов — родной брат министра здравоохранения НСО. У него был коронавирус

Он попал в больницу больше двух недель назад

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Андрею Хальзову было 56 лет&nbsp;

Андрею Хальзову было 56 лет 

В Новосибирске скончался Андрей Хальзов, врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Информацию о смерти Андрея Хальзова НГС подтвердили в пресс-службе клиники «РЖД-Медицина».

— Готовы подтвердить, что у нас умер работник дорожной больницы, врач-хирург Хальзов, но точный диагноз мы вам сказать не можем. Но в любом случае это не связано с профессиональной деятельностью. Отделение, в котором он работал в нашем лечебном учреждении, в это время находилось на простое, — прокомментировали в ведомстве.

Андрей Хальзов, по данным источника НГС, попал в больницу больше двух недель назад. У него диагностировали коронавирус.

Сам министр здравоохранения Константин Хальзов отказался от комментариев.

По данным сайта Новосибирского государственного медицинского университета, Андрей Хальзов был доцентом кафедры хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей. Сам он окончил вуз в 1987 году.

Редакция НГС приносит соболезнования семье Андрея Васильевича.

На прошлой неделе НГС рассказывал о смерти медсестры из Искитима, которая умерла от COVID-19. Сибирячку несколько раз переводили в реанимацию, там у неё дважды случалась остановка сердца.

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