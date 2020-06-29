Скончался врач Андрей Хальзов — родной брат министра здравоохранения НСО. У него был коронавирус

В Новосибирске скончался Андрей Хальзов, врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.
Информацию о смерти Андрея Хальзова НГС подтвердили в пресс-службе клиники «РЖД-Медицина».
— Готовы подтвердить, что у нас умер работник дорожной больницы, врач-хирург Хальзов, но точный диагноз мы вам сказать не можем. Но в любом случае это не связано с профессиональной деятельностью. Отделение, в котором он работал в нашем лечебном учреждении, в это время находилось на простое, — прокомментировали в ведомстве.
Андрей Хальзов, по данным источника НГС, попал в больницу больше двух недель назад. У него диагностировали коронавирус.
Сам министр здравоохранения Константин Хальзов отказался от комментариев.
По данным сайта Новосибирского государственного медицинского университета, Андрей Хальзов был доцентом кафедры хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей. Сам он окончил вуз в
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