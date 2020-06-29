«Людей дома держать сложно»: губернатор предложил открыть пляжи при первой возможности

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности.
Этот вопрос обсудили на оперативном совещании сегодня, 29 июня, в правительстве НСО. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, пока санитарное состояние воды не позволяет открыть места для отдыха у водоёмов.
— Давайте при первой же возможности официально пляжи открывать. Фактически, погода стоит такая, что дома людей держать достаточно сложно, все хотят начинать пляжный сезон, — ответил Андрей Травников.
В прошедшую субботу, 27 июня, новосибирцы атаковали городские пляжи. Горожане отдыхали и купались, совершенно позабыв про карантинные меры и рекомендованную социальную дистанцию. Видео и фото с пляжей отдыхающие делились в социальных сетях. Многие новосибирцы признались, что давно не видели настолько заполненные пляжи.