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«Людей дома держать сложно»: губернатор предложил открыть пляжи при первой возможности

Пока этого нельзя сделать из-за санитарного состояния воды

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Пока пляжи официально открыть не могут

Пока пляжи официально открыть не могут

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности.

Этот вопрос обсудили на оперативном совещании сегодня, 29 июня, в правительстве НСО. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, пока санитарное состояние воды не позволяет открыть места для отдыха у водоёмов.

— Давайте при первой же возможности официально пляжи открывать. Фактически, погода стоит такая, что дома людей держать достаточно сложно, все хотят начинать пляжный сезон, — ответил Андрей Травников.

В прошедшую субботу, 27 июня, новосибирцы атаковали городские пляжи. Горожане отдыхали и купались, совершенно позабыв про карантинные меры и рекомендованную социальную дистанцию. Видео и фото с пляжей отдыхающие делились в социальных сетях. Многие новосибирцы признались, что давно не видели настолько заполненные пляжи.

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пляжлетний отдых
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