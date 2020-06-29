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Происшествия

Hyundai Solaris врезался в угол жилого дома на Богдана Хмельницкого

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Автомобиль въехал в угол дома&nbsp;

Автомобиль въехал в угол дома 

Утром 29 июня в Калининском районе Новосибирска на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка Hyundai Solaris врезался в угол жилого дома.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в результате происшествия никто не пострадал.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, а может быть, вы живете в этом доме — пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00 через WhatsApp или Telegram. Также вы можете писать на почту news@ngs.ru. Не забывайте указывать контактный номер!

Днем 2 июня в Мочище водитель легкового автомобиля не справился с управлением, пробил забор и въехал в жилой дом.

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дтпГИБДД
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