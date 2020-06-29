Hyundai Solaris врезался в угол жилого дома на Богдана Хмельницкого

Утром 29 июня в Калининском районе Новосибирска на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка Hyundai Solaris врезался в угол жилого дома.



Как сообщают очевидцы в соцсетях, в результате происшествия никто не пострадал.

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