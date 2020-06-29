Новосибирский суд пересмотрел скандальное дело екатеринбургских срочников, затравивших сослуживца

По делу проходят еще трое обвиняемых — рядовые Арман Саграев и Нурбек Абакиров, а также сержант Мурат Амержанов. Уголовное дело ещё одного фигуранта этой истории 20-летнего Богдана Хасанова рассматривали первым весной 2019 года — он согласился работать со следствием.

Следствие пришло к выводу, что Пахотин 19 апреля прошлого года покончил собой из-за травли сослуживцев: его нашли на стрельбище с двумя пулевыми ранениями и автоматом АК-74 рядом. При этом его мать по-прежнему считает это убийством: экспертиза не обнаружила на оружии отпечатков, пули найдены не были, а до этого он жаловался матери на издевательства и вымогательство денег.



Согласно материалам дела, Пахотин и Хасанов враждовали между собой после того, как Хасанова в феврале 2018 года наказали за проступок Пахотина — курение в неположенном месте (Хасанов был дневальным в тот день). После он ночью вырезал у него на лбу лезвием нецензурное слово, из-за чего над Пахотиным стали издеваться сослуживцы, в том числе Саграев и Абакиров, и у него развилось психическое расстройство.

