В Новосибирской области от коронавируса скончались два человека

Утром, 29 июня, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сообщила о новых умерших пациентах с коронавирусом:



— Летальных с нарастающим итогом 93, за неделю — 21, за последние сутки — двое.

Обновлено. Стало известно, что умершие пациенты — мужчины, одному из них было 66 лет, другому — 71 год. Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.

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