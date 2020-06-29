В Новосибирской области от коронавируса скончались два человека

Утром, 29 июня, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сообщила о новых умерших пациентах с коронавирусом:
— Летальных с нарастающим итогом 93, за неделю — 21, за последние сутки — двое.
Обновлено. Стало известно, что умершие пациенты — мужчины, одному из них было 66 лет, другому — 71 год. Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.
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Накануне НГС стало известно, что в Искитиме от коронавируса погибла медсестра Ирина Антюхина, которая работала в ковидной бригаде при центральной городской больнице. Женщине было 39 лет. Её родственники рассказали НГС, как она боролась с болезнью и почему не смогла её победить.
Ранее мы рассказывали истории других медицинских работников, погибших от коронавируса в Новосибирске. 49-летний патологоанатом больницы
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