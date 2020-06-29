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Тема дня В Искитиме умерла 39-летняя медсестра с ковидом

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В Новосибирской области от коронавируса скончались два человека

Общее число погибших в регионе достигло 93 человек

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Подробности про умерших пока неизвестны

Подробности про умерших пока неизвестны

Утром, 29 июня, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сообщила о новых умерших пациентах с коронавирусом:

— Летальных с нарастающим итогом 93, за неделю — 21, за последние сутки — двое.

Обновлено. Стало известно, что умершие пациенты — мужчины, одному из них было 66 лет, другому — 71 год. Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Накануне НГС стало известно, что в Искитиме от коронавируса погибла медсестра Ирина Антюхина, которая работала в ковидной бригаде при центральной городской больнице. Женщине было 39 лет. Её родственники рассказали НГС, как она боролась с болезнью и почему не смогла её победить.

Ранее мы рассказывали истории других медицинских работников, погибших от коронавируса в Новосибирске. 49-летний патологоанатом больницы № 25 Илья Жарков три недели вскрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице № 11. Медсестра Наталья Иволга сгорела от вируса за две недели. Ольга Маночкина, которая тоже работала медсестрой, больше двух недель находилась на ИВЛ, но коллегам-врачам не удалось её спасти.

Истории всех медиков — жертв коронавируса — читайте в специальном разделе.

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